Floppy Tesouro confirmó que tuvo un duro encuentro con Martín Migueles: qué pasó
La modelo contó en una entrevista que tuvo un incómodo encuentro con el ex novio de Wanda Nara hace un tiempo y rogó volver a encontrarlo.
En un contexto donde cada movimiento del entorno de Wanda Nara se analiza bajo lupa, surgió un dato del pasado que involucra directamente a su actual pareja, Martín Migueles. La encargada de sacar a la luz esta historia fue Floppy Tesouro, quien confirmó que el hombre que hoy acompaña a la conductora de MasterChef Celebrity intentó acercarse a ella con intenciones románticas hace un tiempo atrás.
En una charla íntima con el periodista Juan Etchegoyen, la modelo y panelista decidió abordar el tema con total naturalidad, aunque se mostró sorprendida por la repercusión que cobró un hecho que ella misma había mantenido en reserva. “Es algo que puedo hablarlo con total libertad porque cuando las cosas son ciertas no tiene nada de malo y era un momento de la vida y no entiendo cómo se filtra esto porque fue hace dos años y yo nunca lo conté”, explicó Floppy, dejando en claro que no tiene nada que ocultar pero que le resulta extraño que la anécdota se haya hecho pública ahora.
Un encuentro casual y una respuesta tajante
Durante la entrevista, Tesouro fue minuciosa al reconstruir la escena para evitar malentendidos, especialmente para cuidar su relación con la actual mujer de Migueles. “En ese momento cuando él me encaró él no tenía relación con Wanda. Con Wanda yo tengo buena onda y trato de tener la mejor con todas mis colegas. Nunca tengo problema con ninguna y no tengo por qué mentir pero es cierto lo que contaste”, aclaró la modelo, descartando cualquier tipo de traición o conflicto de lealtad entre compañeras de trabajo.
El episodio tuvo lugar en un establecimiento gastronómico de la ciudad, en una época en la que ambos se encontraban en situaciones sentimentales muy distintas a las de hoy. “Sucedió cuando yo estaba empezando a conocer a alguien y él estaba soltero pero imagino que cómo se está hablando mucho de él yo caigo en la volteada”, razonó Floppy sobre el motivo por el cual este recuerdo volvió al presente mediático.
Al relatar la secuencia exacta, la famosa detalló que ella se encontraba retirándose del lugar tras una salida social. “Yo lo que te puedo contar es lo que yo viví. Yo salía con mi amigo Maxi y salimos de ese restaurant que mencionaste y él estaba en la escalera y me dijo que me quería conocer y yo le dije que no, que muchas gracias y seguí caminando y no hubo mucho más que eso pero no tengo por qué decir que no”, confesó con honestidad, admitiendo que, aunque fue una situación algo atípica, se trató de un intento de seducción fallido que no pasó a mayores.
Sin conflictos a la vista
Para cerrar el tema y desactivar cualquier tipo de escándalo con la conductora de Telefe, Tesouro le restó importancia al acercamiento de Migueles, entendiéndolo como parte de la dinámica común de las salidas nocturnas.
“Fue raro como que me venga a encarar pero con los hombres pasa todo el tiempo. El hombre soltero te encara pero para mí no es un dato tan importante. Pero si esto hubiese pasado si Migueles estaba en pareja con ella la hubiese llamado a Wanda. Acá no ha pasado nada”, concluyó de manera contundente. Con estas palabras, la modelo puso un punto final a las especulaciones, asegurando que su ética frente a sus colegas está intacta y que el pasado, en este caso, no afecta el presente de nadie.
