Floppy Tesouro confirmó que tuvo un duro encuentro con Martín Migueles: qué pasó

wanda nara martín migueles

Sin conflictos a la vista

Para cerrar el tema y desactivar cualquier tipo de escándalo con la conductora de Telefe, Tesouro le restó importancia al acercamiento de Migueles, entendiéndolo como parte de la dinámica común de las salidas nocturnas.

“Fue raro como que me venga a encarar pero con los hombres pasa todo el tiempo. El hombre soltero te encara pero para mí no es un dato tan importante. Pero si esto hubiese pasado si Migueles estaba en pareja con ella la hubiese llamado a Wanda. Acá no ha pasado nada”, concluyó de manera contundente. Con estas palabras, la modelo puso un punto final a las especulaciones, asegurando que su ética frente a sus colegas está intacta y que el pasado, en este caso, no afecta el presente de nadie.