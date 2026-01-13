Nico Occhiato habló de los rumores de crisis con Flor Jazmín Peña y fue tajante
Momi Giardina difundió unas imágenes del conductor de Luzu y su pareja, pero los fans se preocuparon. Conocé qué dijo Occhiato al respecto.
Lo que empezó como una noche de festejo y música terminó convirtiéndose en el centro de un debate nacional en las redes sociales. Todo comenzó cuando Momi Giardina compartió unas historias en Instagram donde se veía a los integrantes de Luzu TV disfrutando de una fiesta al ritmo de “Jurabas tú”. Sin embargo, el ojo clínico de los seguidores no se quedó en la superficie y rápidamente se posó sobre un intercambio específico entre Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, interpretando un supuesto clima de tensión en la pareja.
En el video que se volvió viral, se observa a los conductores hablando muy de cerca, casi al oído. Aunque no hubo ademanes bruscos ni señales evidentes de un conflicto mayor, una frase captada en el audio ambiente fue suficiente para disparar las alarmas: “Ni siquiera sabía que estaba ella ahí”, se lo escucha decir a Occhiato. Esta breve declaración bastó para que el público empezara a tejer teorías sobre una posible crisis, dividiendo las aguas entre quienes veían una discusión y quienes defendían la solidez del vínculo.
Redes sociales: el escenario de las mil interpretaciones
El universo digital no tardó en reaccionar, y las opiniones fueron de lo más variadas. Mientras algunos usuarios lanzaban dardos como “¿Soy la única que piensa que en esa relación el que está enamorado es solo él?” o señalaban que “Flor anda siempre re perseguida”, otros salieron al cruce para proteger a sus ídolos. “Inventan historias, si ellos se ve que la están pasando súper divertido y amándose mucho”, escribió un seguidor, al tiempo que otros pedían que “dejen de inventar historias solo para tirarle hate a Flor”.
Ante la magnitud que cobró el trascendido, el propio Nico Occhiato decidió tomar las riendas de la situación para desactivar el escándalo con su característico estilo relajado. A través de su cuenta de X, el productor fue terminante y utilizó el humor para desmentir la supuesta pelea: “Jajajaj que dicen??? Si eso es una discusión, quiero discutir así toda la vida”. Con estas palabras, el creador de contenidos dejó en claro que lo que muchos vieron como un roce no fue más que un momento cotidiano de complicidad.
Equilibrio de personalidades y una declaración de amor rotunda
Más allá del episodio en la fiesta, la propia Flor Jazmín Peña ha sido honesta anteriormente sobre las diferencias de carácter que existen en la pareja. La bailarina no tiene reparos en reconocer su costado más impulsivo: “La verdad que soy muy temperamental, muy expresiva y calentona, lo cual no está bueno. Tengo que trabajar mi impulsividad”.
Además, suele contrastar su fuego interno con la paz que proyecta su compañero: “A él le pueden estar haciendo una guachada y se mantiene tranquilo. Me pregunto cómo hace”, confesó en una oportunidad. Para quienes aún dudan de la estabilidad de la pareja, las pruebas de amor recientes parecen ser definitivas.
Durante el último cumpleaños de Nico, el pasado 25 de diciembre, Flor le dedicó un mensaje cargado de sentimiento que echó por tierra cualquier sospecha de distanciamiento: “Feliz cumpleaños, amor de mi vida. Qué ganas de ser equipo juntos lo que me reste de vida. Me hacés muy feliz, pero no un feliz de frase cliché: un feliz que no sabía que se podía ser tan feliz. Gracias por mostrarme el mundo a través de tus ojos, porque siempre enriquece mi mirada. ¡Te amo! Ah, y feliz Navidad para todos”. Con esta contundencia, queda claro que, pese a los ruidos externos, el equipo "Occhiamín" sigue más firme que nunca.
