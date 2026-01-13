Nico Occhiato habló de los rumores de crisis con Flor Jazmín Peña y fue tajante

Además, suele contrastar su fuego interno con la paz que proyecta su compañero: “A él le pueden estar haciendo una guachada y se mantiene tranquilo. Me pregunto cómo hace”, confesó en una oportunidad. Para quienes aún dudan de la estabilidad de la pareja, las pruebas de amor recientes parecen ser definitivas.

Durante el último cumpleaños de Nico, el pasado 25 de diciembre, Flor le dedicó un mensaje cargado de sentimiento que echó por tierra cualquier sospecha de distanciamiento: “Feliz cumpleaños, amor de mi vida. Qué ganas de ser equipo juntos lo que me reste de vida. Me hacés muy feliz, pero no un feliz de frase cliché: un feliz que no sabía que se podía ser tan feliz. Gracias por mostrarme el mundo a través de tus ojos, porque siempre enriquece mi mirada. ¡Te amo! Ah, y feliz Navidad para todos”. Con esta contundencia, queda claro que, pese a los ruidos externos, el equipo "Occhiamín" sigue más firme que nunca.