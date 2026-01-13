Revelan audio de Nicolás Payarola sobre Mauro Icardi: "Se pasea en un Rolls Royce y el padre está sin un mango"
Un audio demoledor sacudió en las últimas horas al entorno de Mauro Icardi. Juan Etchegoyen difundió un material atribuido a Nicolás Payarola, ex abogado de Wanda Nara, donde lanza durísimas frases contra el futbolista y expone una presunta situación económica crítica de su familia en Rosario.
El fragmento, que rápidamente se viralizó, generó un fuerte impacto por el tono y el contenido de las declaraciones. Según relató Etchegoyen, el audio fue enviado de manera privada y revela datos sensibles que contrastan con el lujoso presente del delantero del Galatasaray en Turquía.
En el audio, Payarola se refiere a una polémica previa vinculada a su socio Guillermo Gastón López —quien habría enviado mensajes ofensivos contra la China Suárez—, pero el foco más delicado llega cuando menciona a la familia del futbolista: “Está paseando en un Rolls Royce y el padre vende locro para juntar unos mangos”, se escucha decir al letrado.
En ese sentido, el periodista afirmó: “Además, este audio comienza hablando de aquella polémica con un compañero de trabajo de Payarola que en su momento salieron a criticar Mauro y la China. Un señor llamado Guillermo Gastón López que envió mensajes agravantes y totalmente ordinarios hacia la actriz y su hijo Amancio”.
Qué dice Nicolás Payarola en los audios
- Audio Nicolás Payarola: “No es una boludez el tema pero es un tema de la persona que lo hizo y no es un tema mío, no es una publicación que hice yo y a mí me parece aberrante lo que hacen estos boludos. A mí me dicen de todo y no respondo nada. Vienen perdiendo en todo”.
- Audio Nicolás Payarola: “Wanda está volviendo de Rosario y fue a ver al suegro y estuvo todo el día con él. Llevó a las nenas para que las vean y fue a ayudarlo con la venta del micro y fue a ponerle médicos a disposición para que se opere porque está sin un mango. Está paseando en un Rolls Royce y el padre vende locro a 7500 pesos para recaudar unos mangos”.
