Carmen Barbieri se metió en la separación de Pampita y reveló un polémico detalle

En ese sentido, Barbieri aprovechó para hablar de la escandalosa separación entre Pampita y su primer marido, Martín Barrantes. El matrimonio entre ellos duró un año. Se casaron en 2002 y en 2004 lograron concretar el divorcio. En medio del análisis, Estefi Berardi observó: "El varón que es infiel lo hace más por deporte y la mujer cuando lo hace es porque se siente descuidada y le gusta la persona".

"Pampita fue infiel en su primer matrimonio, dicho por ella. Yo me acuerdo de eso, díganme si estoy equivocada", señaló ante esto Carmen. "¿Con Martín Barrantes? No me acuerdo de eso", consultó la panelista. Por esto, la conductora lanzó: "Yo me acuerdo de eso". "Ella no se quería casar con él", comentó Berardi. Y Carmen opinó: "Entonces, no estaría tan enamorada".

"A Pampita se la ve una mujer muy honesta, muy leal, pero le hacés una y te expone todo", sostuvo Berardi. Por esto, Carmen Barbieri concluyó: "Me parece bárbaro, sino sería una tarada, una tonta. Es una mujer que cree en el hombre, en la familia y apuesta al amor. Y va a seguir apostando al amor".

Carmen Barbieri Pampita