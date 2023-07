Carmen Barbieri tuvo que irse de su casa tras descubrir una plaga: "Tengo una..."

"Tengo una familia de ratas viviendo en mi casa. No quisiera matarlas pero tampoco quiero que vivan ahí”, reveló con honestidad Carmen Barbieri.

"Me pasó que, desde hace una semana, el perro viene ladrando a la madrugada. Le ladra al termotanque. Va a la cocina, va para el otro lado y ladra, ladra, ladra”, contó la diva quien no entendía por qué su mascota ladraba tanto

"UNA LEONA QUE LE TIENE MIEDO A LAS RATAS", Carmen sigue preocupada por las ratas de su casa

."Yo siempre tengo un poco abierto el balcón. Lo tengo protegido para que no entren ladrones pero bichos sí pueden entrar. Pueden entrar murciélagos o ratas”, agregó sobre el lugar por el que podrían haber ingresado a su hogar.

"Me contó el portero del edificio que tiraron abajo una construcción para hacer una obra y el barrio se llenó de ratas. Yo decía es imposible que tenga en casa porque vivo en un séptimo piso y me parecía que no llegaban hasta tan arriba, pero suben por los cables y se meten en todos lados. No lo puedo creer", comentó la comediante en su programa.

Por otro lado, contó dónde estará quedándose hasta que la situación se solucione. “Ahora me voy a ir a la casa de Penca (su asistente), que tiene una habitación, hasta que venga el fumigador”, dijo.