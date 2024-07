La explicación de Catherine Fulop sobre la ausencia de Gabriela Sabatini en el casamiento de Oriana y Paulo Dybala

Sin embargo, Catherine confesó que no habla con su cuñada desde que se casó con Ova Sabatini: “Yo no he hablado con Gaby en toda mi vida. Tengo 30 años con mi marido. Te lo juro”.

Sobre esto, aclaró que con su cuñada mantiene una relación respetuosa y no de amistad: “Yo nunca la llamo para decirle ‘mira, cuñada, vamos a salir’. No... O sea, ¿por qué? Yo no soy amiga de ella, yo soy su cuñada, que la amo, y yo sé que me ama. Cuando viene a mi casa estoy feliz de recibirla, pero yo no soy amiga de ella, de llamarla todos los días”

Por qué Gabriela Sabatini no va al casamiento de Oriana y Paulo Dybala, según Catherine Fulop

“¿Quién dijo que no venía? Gaby está reinvitada y seguramente va a estar. No sé si ya llegaría a la Argentina porque creo que estaba en Wimbledon, así que seguramente va a estar en la ceremonia y compartiendo con su sobrina y con la familia todo lo que es este evento tan bello para toda la familia”, expresó Fulop.

El periodista de LAM insistió en la ausencia de la tenista y lanzó: “Me sorprende que no la confirmes a esta altura del partido”. A lo que Fulop le contestó que ella no sabe quiénes vendrán a la boda: “No, porque no sé. Como en todas las familias: ella dijo ‘sí, claro, voy’. No sé quién confirmó y quién no confirmó porque esto lo está organizando Claudia Villafañe. Yo no sé quiénes están confirmados de la lista”.

“La amo, es una bellísima persona y Ova se lleva súper. Supongo que habla con ella cada tanto. No es alguien con la que tenemos una relación... ella tiene su vida y tiene sus tiempos y la verdad que yo ni ando detrás de ella, ni ella detrás de nosotros y está todo más que bien. Nunca nos vieron en fotos juntas”, agregó Fulop.

“A ella no le gustó nunca la exposición, ni que nosotros pusiéramos nada de ella, ni ella poner nada de nosotros. Ella es así y tú tienes que amar a la persona, la tomas o la dejas. Y nosotros somos así, la tomamos y la queremos y estamos acá para cuando quiera", aclaró y volvió a sostener: "El sábado veré si viene”.