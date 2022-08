Catherine Fulop rompió el silencio sobre su relación con Gabriela Sabatini

fulop sabatini

Rumores de conflicto familiar

Los rumores habían empezado cuando la venezolana dejó de seguir a la tenista en las redes sociales, pero Fulop aclaró: “Nuestra relación nunca pasó por las redes sociales”.

“Yo nunca subo nada de ella, ni ella nada de nosotros. Eso no quiere decir que uno esté mal o peor, siempre tuvimos una relación tranqui. Ahora imagínate que ella no tiene la obligación de venir a ver a su mamá, de estar con nosotros, la relación va a ser un poco más distante por teléfono o por mensajes. Cuando podamos coincidir en otro país. Te digo, mi hija vive hace cuatro años en Italia y no la fui a ver y no por eso la dejo de querer”, ejemplificó.

Finalmente, Fulop aclaró: “Yo nunca fui íntima amiga de ella tampoco. Pero siempre fue así, yo nunca vi a mi cuñada de llegar al país y avisarme. A mí me gusta la relación que tenemos, la amo. Nos amamos”.