Cazzu estrenó "Latinaje": un ejemplo de cómo transformar el dolor en arte

En esta oportunidad, Cazzu dio lugar a Julieta y mostró su lado más vulnerable como también el más fuerte. Latinaje es un claro ejemplo de cómo transformar el dolor en arte.

La artista viene de pasar por una separación muy dolorosa y complicada pero, sin dudas, esto le sirvió para tomar fuerza y volver a la escena con una presencia única y dejar en claro el talento que tiene.

El primer adelanto del álbum fue “La Cueva”, la canción llegó al puesto #1 en tendencias de videos musicales en YouTube a nivel mundial y se ubicó en el Top 5 de los mejores Debuts Globales de una artista latina en Spotify.

El segundo adelanto del álbum fue “Dolce”, la canción más escuchada en la radio de México desde hace más de dos semanas, un corrido tumbado que le permitió a Cazzu conectar aún más con la cultura mexicana.

Embed - cazzu on Instagram: "Latinaje ya es de ustedes. Quiero pedir un aplauso de pie para mi compañero más leal, mi amigo, mi hermano, el talentosisimo @nicocotton que no solo me empujó a mostrarles mi música de esta manera, sino que se lo cargó al hombro y estuvo a mi lado en todas mis batallas. Finalmente Latinaje está entre ustedes y por eso esta obra es de los dos. Mi hermosa @elenarose que bendición poder cantar con alguien a quien amo tanto. Um dia no Brasil ouvi uma música e tive que procurá-la porque ela me cativou @hotwiu30 obrigado por realizar meu desejo de ter sua voz ao lado da minha. @makapna pasé tanto tiempo deseándolo y al fin tengo el privilegio de hacer música con vos! @facundotorook maestro, es un honor haber contado con tu guía para al fin darle música a mis raíces junto a @losnombradoresdelalba mi total admiración y respeto. Gracias a mi real @danoziontifik por acompañarme una vez más con la creatividad de sus armonías, a @marlku por estar en el nacimiento de algunas canciones tan especiales y a todos los músicos que han formado parte de la construcción de Latinaje, un cariño inmenso! El cover, obra maestra de mi amado @sebastianfaena . @jorgeoleon vistiendome, amándome, protegiéndome y ayudándome a ser mejor. A mi bebé y a mi familia, a mis amigos y a mi equipo de trabajo. Gracias por ayudarme a sacar adelante este álbum. Pero sobre todo, a ustedes que estuvieron ahí del otro lado esperando con los brazos abiertos este pedazo de mi corazón. GRACIAS! Disfruten de Latinaje."