Cazzu arrasa en Estados Unidos: ovaciones, shows agotados y una gira que no para de crecer

El tour seguirá su recorrido por ciudades como San José, San Diego, Inglewood y Nueva York, entre otras, con varias fechas ya agotadas o a punto de hacerlo. La expectativa crece a medida que avanza el calendario, confirmando que el fenómeno trasciende fronteras.

Lejos de detenerse, este viaje internacional recién comienza: tras su paso por Estados Unidos, la artista continuará llevando “Latinaje” a Latinoamérica y Europa, en un 2026 que promete consolidarla definitivamente en la escena global.

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