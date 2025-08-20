Cazzu incomodó a un participante de La Voz Argentina con una inesperada pregunta

cazzu

La calidad de ambas presentaciones hizo que la decisión fuera sumamente difícil. Cazzu destacó el desempeño de los dos participantes. Sobre Thomas, dijo que la canción le “queda perfecta”. En cuanto a Francisco, comentó que conectó con él “de una forma distinta a la de la última vez”. La dificultad de la decisión llevó a Luck Ra a proponer un giro inesperado: le pidió a Cazzu que fuera ella quien tomara la responsabilidad de elegir al ganador del duelo.