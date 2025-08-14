Christian Nodal defendió a Ángela Aguilar y apuntó contra Cazzu tras sus declaraciones

Sobre su actual esposa, Ángela Aguilar, Nodal confesó: "Mi esposa se la ha pasado muy mal. Yo me casé con Ángela porque me la encontré más madura. Ella es el amor de mi vida, con ella quiero morir. De corazón, le pido disculpas a la madre de mi hija, me mega enamoré".

cazzu manuntencion nodal

El cantante también se refirió a las especulaciones de que su relación con Aguilar fue un "plan monstruoso". Aclaró que Cazzu había insinuado en una entrevista en Luzu TV que ella tenía conocimiento de una relación anterior entre ellos, lo cual Nodal negó rotundamente. "Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas, que venían con una relación de muchos antes de que haya sido expuesta y que yo estaba en pleno conocimiento. Como que se sugiere que yo formé parte de una especie de plan, lo cual me siento en la necesidad de refutar y que es mentira", había expresado Cazzu.

Nodal aseguró que no hay ninguna entrevista o conversación privada que avale esa versión. Para concluir, precisó: "Nosotros terminamos la relación un 8 de mayo y el 20 de mayo se le avisó que iba a empezar a salir con alguien. Después que se filtró una foto, me escribió y le confirmé que era Ángela".