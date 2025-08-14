Christian Nodal defendió a Ángela Aguilar y apuntó contra Cazzu tras sus declaraciones
Luego de que la cantante argentina asegurara que su ex no paga la cuota alimentaria que corresponde para Inti, el mexicano salió al cruce.
Después de que Cazzu hablara públicamente sobre su relación con Christian Nodal a su llegada a México, el cantante mexicano decidió dar su propia versión de los hechos. En una entrevista exclusiva con Sale el Sol, Nodal se refirió a las tensiones mediáticas, a la manutención de su hija Inti, y a los detalles de su incipiente romance con Ángela Aguilar, con quien ahora está casado.
La controversia se intensificó cuando Cazzu dio a entender que la cuota de manutención que recibe para su hija es insuficiente, aunque prefirió no llevar el asunto a la justicia. Al ser consultado sobre si lamentaba no pasar más tiempo con Inti, Nodal retomó una declaración anterior de Cazzu en un podcast.
"Para poder dejar claro todo, siento que lo correcto es retomar lo que dice mi ex en un podcast donde sale con una reacción a una entrevista de mi esposa, que ella dice 'aquí todos somos adultos, no se rompió ningún corazón'...". El cantante afirmó que él también se encontraba en ese mismo entendido.
Nodal hizo una revelación que sorprendió a la audiencia: la relación con Cazzu ya había terminado y se había reanudado en seis ocasiones antes de la ruptura definitiva. "Ya habíamos terminados seis veces antes. Ángela no le rompió el corazón a mi hija, Ángela no existía en toda mi relación", afirmó.
El cantante describió una de las peleas previas, en la que Cazzu le dijo: "'Yo no tengo ganas de ser la mujer que vos necesitas', y a mí me rompió el corazón cuando me dijo eso, fue como 'búscate a alguien más, nomás que yo no me entere'". Nodal aseguró que, a pesar de que el vínculo era complicado, no pasaban más de uno o dos días para que todo se arreglara.
Sobre su actual esposa, Ángela Aguilar, Nodal confesó: "Mi esposa se la ha pasado muy mal. Yo me casé con Ángela porque me la encontré más madura. Ella es el amor de mi vida, con ella quiero morir. De corazón, le pido disculpas a la madre de mi hija, me mega enamoré".
El cantante también se refirió a las especulaciones de que su relación con Aguilar fue un "plan monstruoso". Aclaró que Cazzu había insinuado en una entrevista en Luzu TV que ella tenía conocimiento de una relación anterior entre ellos, lo cual Nodal negó rotundamente. "Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas, que venían con una relación de muchos antes de que haya sido expuesta y que yo estaba en pleno conocimiento. Como que se sugiere que yo formé parte de una especie de plan, lo cual me siento en la necesidad de refutar y que es mentira", había expresado Cazzu.
Nodal aseguró que no hay ninguna entrevista o conversación privada que avale esa versión. Para concluir, precisó: "Nosotros terminamos la relación un 8 de mayo y el 20 de mayo se le avisó que iba a empezar a salir con alguien. Después que se filtró una foto, me escribió y le confirmé que era Ángela".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario