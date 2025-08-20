La espectacular película de Netflix que no vas a poder dejar de mirar por su tensión
Una mujer de vacaciones en Grecia se obsesiona con una madre y su hija, hasta que sus propios recuerdos más oscuros empiezan a salir a la luz. Todos los detalles.
En el catálogo de Netflix hay producciones que sorprenden por su crudeza emocional y por la forma en que exploran la psicología de los personajes. Esta película, que se ganó el reconocimiento de la crítica internacional, es considerada una de las historias más profundas y perturbadoras de los últimos años.
Lo que la vuelve tan poderosa es la capacidad de mostrar cómo la vida cotidiana puede volverse un espejo de los recuerdos más oscuros. Entre escenas que alternan calma y angustia, la trama lleva al espectador por un viaje cargado de intriga y suspenso, donde nada es tan simple como parece.
Además, septiembre sigue trayendo estrenos fuertes a la plataforma, y entre tantas novedades esta historia vuelve a destacar por la solidez de sus intérpretes y por la manera en que se mete de lleno en temas que incomodan, pero que no dejan de fascinar.
De qué trata “La hija oscura”
El relato se centra en Leda (Olivia Colman), una profesora universitaria que decide pasar unas vacaciones en una isla griega. Allí, en medio de la tranquilidad del mar, observa a una joven madre (Dakota Johnson) junto a su hija, lo que despierta en ella recuerdos profundos y dolorosos de su propia maternidad.
La convivencia entre esos recuerdos y lo que ve en la playa la lleva a enfrentarse con emociones contradictorias: culpa, deseo de libertad y miedo. A lo largo de la historia, la tensión se vuelve cada vez más fuerte, mostrando cómo las elecciones del pasado pueden perseguirnos incluso en los momentos más inesperados.
Reparto de “La hija oscura”
-
Olivia Colman (Leda Caruso)
Jessie Buckley (Leda joven)
Dakota Johnson (Nina)
Peter Sarsgaard (Hardy)
Oliver Jackson-Cohen (Toni)
Paul Mescal (Will)
Ed Harris (Lyle)
Dagmara Domiczyk (Callisto “Callie”)
Jack Farthing (Joe)
Tráiler de “La hija oscura”
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario