Se vienen los "Knockouts" en La Voz Argentina: quiénes son las nuevas figuras invitadas
El programa de canto que miran todos los argentinos arranca con una nueva etapa que dará que hablar.
El programa de las noches de Telefe concluye la etapa de Las Batallas y presenta una nueva fase del certamen, con Nico Occhiato como conductor, y los coaches Lali, Luck Ra, Soledad y Miranda!, quienes renuevan sus looks para esta etapa, para
Desde el lunes 11 de agosto a las 21.45, el show de talentos que cautiva a los argentinos sube la apuesta con nuevas reglas, desafíos y un nivel artístico cada vez más alto. En esta fase, dos participantes del mismo equipo se enfrentarán interpretando una canción cada uno, y será el coach quien defina quién continúa en competencia.
Al igual que en la etapa anterior, cada coach tendrá la posibilidad de “robar” hasta dos participantes de otros equipos, lo que suma aún más tensión y estrategia al juego.
En esta nueva etapa de La Voz Argentina 2025, los coaches no estarán solos: contarán con el respaldo de reconocidos artistas de la música actual que se suman como co-coaches.
Por primera vez en la historia del programa, estas figuras no solo brindarán su experiencia durante los ensayos, sino que también estarán presentes en el escenario principal para ayudar en la toma de decisiones durante los Knockouts. Cazzu acompañará a Luck Ra, Emmanuel Horvilleur será el co-coach de Miranda!, Zoe Gotusso trabajará junto a Lali Espósito, y El Chaqueño Palavecino será el aliado de Soledad Pastorutti en esta instancia clave del certamen.
A qué hora ver La Voz Argentina
Las Batallas de La Voz Argentina se podrán ver este jueves, desde las 21:45, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, donde transmiten 24 horas la casa en vivo.
