Cazzu sigue batiendo récords con su nuevo álbum y sumó más fechas de shows

La argentina fue recientemente portada de la revista Marie Claire México, publicación que se suma a importantes y destacadas críticas a nivel mundial.

“Cazzu no solo es imagen, es más que eso, tiene un mensaje poderoso en un ambiente que en ocasiones puede ser egocéntrico, entre las luces, los aplausos y las cámaras".

‘Muy temprano me di cuenta que eso a mí no me gustaba, yo necesitaba tener una razón más válida y menos egocéntrica, ahí apareció el feminismo en mi vida’, dijo la cantante.

‘Se convirtió en algo muy importante saber que también representé y fui muy importante para el crecimiento de este movimiento de mujeres’, expresa, quien a pulso se ha ganado el seudónimo de ‘La Jefa’.”

Embed - Marie Claire Mexico on Instagram: "México y Argentina se unen en una producción única que celebra el presente de una artista que no conoce límites. Dos países, dos portadas, una misma visión: capturar la esencia de @cazzu . Hay voces que marcan generaciones y miradas que lo dicen todo sin hablar. En 2025, Cazzu no solo domina la escena musical, también redefine lo que significa ser poderosa, libre y auténtica. La trapera argentina que conquistó Latinoamérica con su arte, su fuerza y su sensibilidad, protagoniza nuestra portada de julio-agosto, en una edición que celebra la reinvención y el fuego interior."