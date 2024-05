Revelan cuál fue el detonante de la separación de Cazzu y Christian Nodal

El periodista agregó que: “A mí me dijeron hace un mes aproximadamente que ella estaba muy cansada de compartir la vida con alguien que no le daba bolilla y fuentes cercanas a la pareja a mí me decían este textual: “‘Parece que él no se enteró que fue padre’”.

Todos los detalles sobre la separación de Cazzu y Christian Nodal

cazu separacion

Según Etchegoyen, la decisión de separarse "la tomó ella porque sentía que esto no daba para más, hace meses que vienen mal. La separación se oficializa ahora pero hace muchas semanas que están separados ellos”.

Y concluyó: “Pregunté si hubo terceros o terceras en discordia y me dicen que al parecer no. Que todo lo que pasó tiene que ver con un desgaste entre ellos en estos últimos meses”.