Cecilia Roth sufrió un accidente en pleno rodaje de la serie de Moria Casán: qué le pasó
La propia Moria reveló que la actriz tuvo una fuerte caída durante las grabaciones de la biopic y que, por respeto al equipo, el episodio se mantuvo en reserva hasta el final del rodaje.
Las grabaciones de la serie biográfica sobre la vida de Moria Casán llegaron a su fin después de varios meses de trabajo intenso, atravesados por rumores, versiones cruzadas y supuestas tensiones dentro del equipo. Sin embargo, una vez concluido el rodaje, fue la propia Moria quien se encargó de aclarar el panorama y revelar un episodio que hasta ahora había permanecido en absoluto hermetismo: Cecilia Roth sufrió un accidente que requirió atención médica inmediata.
El tema salió a la luz durante el programa La Mañana con Moria por El Trece, cuando Gustavo Méndez le consultó a la diva cómo había sido el cierre del proyecto y el diálogo con las actrices involucradas. En ese contexto, Moria explicó: “Hablamos de la felicidad que teníamos en poder haber concluido todas sin que haya pasado nada, porque no pasó nada en cuatro meses, salvo dimes y diretes. Todas aquí llegamos sanas, nadie se enfermó, tuvo un pequeño accidente Cecilia”.
A partir de esa frase, el clima distendido dio paso a una revelación más detallada. María Fernanda Callejón, también parte del elenco, intervino para contextualizar la situación y señaló: “Sí, yo creo que ahí se confundió todo”. Entonces, Moria amplió la información y sorprendió al contar la gravedad del golpe: “Sí, y recién ahora lo podemos decir. Tuvo un accidente que se cayó de cara, se hizo un tajo en la frente que no te explico. No sé si fue en la filmación o en la casa”.
La contundencia del relato dejó en claro que no se trató de un incidente menor. Callejón reforzó la idea al remarcar: “En el rostro, mi amor”. A lo que Moria agregó, sin minimizar el impacto físico ni emocional del momento: “En el rostro. Que estás filmando y todo, te caigas y tenés un agujero. Se tuvo que coser y un golpe en la cara es terrible”.
Más allá del susto, el accidente implicó un desafío adicional para continuar con las grabaciones. Callejón explicó que Roth debió atravesar el proceso de recuperación mientras seguía trabajando: “Y aparte se tenía que makeupear y montar como Moria. Y esto, hasta que no se te cicatrice, tiene un tiempo”. La exigencia estética del personaje y los tiempos de producción hicieron que el episodio se manejara con extrema discreción.
La razón de ese silencio también fue aclarada por la propia Moria, quien destacó el profesionalismo y el respeto dentro del equipo: “Se guardó por respeto y todo, pero... Se pegó un golpazo que mamma mia, pobre”. La decisión fue no exponer públicamente a la actriz y priorizar su recuperación, evitando alimentar rumores en medio de un rodaje ya cargado de versiones.
