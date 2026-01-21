El enojo de Cecilia Roth frente a las cámaras por los rumores en la serie de Moria Casán
La actriz reaccionó con dureza ante un cronista al ser consultada por versiones de internas y malestar durante las grabaciones de la biopic.
Cecilia Roth quedó en el centro de la escena mediática luego de que trascendieran versiones sobre un supuesto clima de incomodidad en la producción de la biopic de Moria Casán. Los rumores apuntan a diferencias internas que habrían obligado a replantear rutinas de trabajo, horarios de rodaje y hasta decisiones artísticas vinculadas a la construcción del personaje. En ese contexto, la actriz protagonizó un tenso cruce con un periodista cuando fue abordada por la prensa en plena locación.
Las cámaras de Intrusos se hicieron presentes en el set de grabación con la intención de conocer la postura de Roth frente a las versiones que circulaban. Sin embargo, desde el primer momento la actriz dejó en claro que no tenía intenciones de hablar. Amparándose en cuestiones contractuales, se mostró esquiva ante las preguntas y evitó hacer declaraciones públicas sobre el desarrollo del proyecto.
La situación se volvió incómoda cuando el cronista insistió y fue más directo al consultarla sobre supuestas llegadas tarde al rodaje. En ese momento, un integrante de la producción intervino para frenar la nota y sostuvo: “No podemos hablar, muchachos”. Lejos de descomprimir la escena, Roth le respondió con un reclamo inesperado: “Vos podés hablar”. La réplica no tardó en llegar: “Pero yo no voy a hablar aunque pueda”, contestó el acompañante, marcando el clima de tensión.
Ante la falta de respuestas concretas, el movilero redobló la apuesta y deslizó: “También sé que habría unos problemas para encarnar a Moria”. La reacción de la actriz fue inmediata y visiblemente molesta. “No se puede tener buena onda... Los códigos no los tenés”, lanzó Roth, dando por terminada cualquier posibilidad de diálogo y dejando expuesto su fastidio ante la situación.
Las versiones sobre internas no surgieron de la nada. Días antes, el periodista Santiago Riva Roy había aportado detalles al aire de El ejército de LAM. “Me cuentan que (Cecilia Roth) todos los días el rodaje comienza tarde, a las 12. Llega tarde todos los días. Se cansan de esperarla. Terminaron cambiando el horario de citación al mediodía por ella y, por eso, tienen que pagar más a la técnica, porque se extiende la jornada de grabación hasta la noche”, aseguró.
El periodista agregó que existiría una molestia sostenida en la producción. “Hay molestia, no quiere arrancar antes del mediodía. Dice que del mediodía en adelante, porque antes no puede, no se puede despertar antes. No quiere o no puede. Y esto termina afectando el rodaje”, detalló, profundizando en los supuestos inconvenientes organizativos.
El tema también fue abordado en Intrusos, donde Daniel Ambrosino aportó otra mirada sobre el conflicto. Según explicó, el problema no estaría relacionado con la calidad actoral de Roth, sino con la dinámica creativa. “Lo primero que me dijeron es que no habría feeling con el director. No está en discusión la calidad actoral de Cecilia, pero no habría onda”, sostuvo sobre su vínculo con Javier Van de Couter.
Ambrosino añadió que las tensiones pasarían por el aspecto visual del personaje. “Me dicen que están haciendo pruebas de cámara todo el tiempo y que no la estarían encontrando. La falla sería estética, de imagen, de vestuario y de maquillaje”, explicó. Y concluyó: “No le estarían dando en la tecla para encontrar ese punto de imagen parecido al de Moria. No da con las facciones”. Mientras tanto, el proyecto avanza en medio de versiones cruzadas y un clima que, al menos por ahora, parece lejos de calmarse.
