El enojo de Cecilia Roth frente a las cámaras por los rumores en la serie de Moria Casán

El periodista agregó que existiría una molestia sostenida en la producción. “Hay molestia, no quiere arrancar antes del mediodía. Dice que del mediodía en adelante, porque antes no puede, no se puede despertar antes. No quiere o no puede. Y esto termina afectando el rodaje”, detalló, profundizando en los supuestos inconvenientes organizativos.

moria casan netflix

El tema también fue abordado en Intrusos, donde Daniel Ambrosino aportó otra mirada sobre el conflicto. Según explicó, el problema no estaría relacionado con la calidad actoral de Roth, sino con la dinámica creativa. “Lo primero que me dijeron es que no habría feeling con el director. No está en discusión la calidad actoral de Cecilia, pero no habría onda”, sostuvo sobre su vínculo con Javier Van de Couter.

Ambrosino añadió que las tensiones pasarían por el aspecto visual del personaje. “Me dicen que están haciendo pruebas de cámara todo el tiempo y que no la estarían encontrando. La falla sería estética, de imagen, de vestuario y de maquillaje”, explicó. Y concluyó: “No le estarían dando en la tecla para encontrar ese punto de imagen parecido al de Moria. No da con las facciones”. Mientras tanto, el proyecto avanza en medio de versiones cruzadas y un clima que, al menos por ahora, parece lejos de calmarse.