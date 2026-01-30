Cecilia Roth explotó al ser consultada por una supuesta interna en la serie de Moria Casán

Lejos de dar por terminado el tema, Roth volvió a manifestarse sobre el origen de los rumores y sostuvo: “No quiero saber dónde empezaron los rumores”. A pesar del evidente fastidio, intentó bajarle el tono a la situación y afirmó: “No me molestó nada, estoy feliz de la vida”.

Ante la insistencia del notero, que volvió a consultar sobre la veracidad de las versiones, la actriz respondió con firmeza: “¿Cuántas veces me lo vas a preguntar? ¿Por qué no le preguntas a tus fuentes?”, dejando en claro su enojo.

Cabe señalar que, de acuerdo a algunos trascendidos, estas versiones sobre supuestas llegadas tarde habrían surgido desde el propio entorno de producción como una estrategia para generar repercusión mediática y promocionar el estreno de la serie.