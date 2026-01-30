Cecilia Roth explotó al ser consultada por una supuesta interna en la serie de Moria Casán
La actriz expresó su malestar frente a las versiones que circularon en los medios y negó cualquier tipo de conflicto interno. “Yo nunca tuve mal rollo con nadie”, destacó, al tiempo que remarcó que su vínculo con la producción y con el resto del elenco es excelente.
Luego de varios meses de trabajo, las grabaciones de la serie basada en la vida de Moria Casán llegaron a su cierre y, en ese contexto, Cecilia Roth quedó envuelta en versiones que generaron revuelo en el ambiente artístico. Algunos trascendidos comenzaron a señalar presuntas tensiones entre la actriz y parte del equipo, lo que rápidamente despertó el interés mediático.
La finalización del rodaje fue celebrada el miércoles por la noche con un encuentro informal en un bar, al que asistieron varios integrantes del elenco. Entre las ausencias se destacó la de Sofía Gala, una de las intérpretes que encarna a La One, quien no pudo estar presente ya que se encontraba en Punta del Este, donde viajó para descansar y participar de un festival, en medio de rumores que la vinculan sentimentalmente con Fito Páez.
Al llegar al lugar, Cecilia Roth acaparó la atención al enfrentar a la prensa y responder, visiblemente incómoda, a las versiones que circulaban sobre su comportamiento durante las grabaciones. En particular, se la señalaba por supuestas demoras reiteradas que habrían generado malestar tanto en el elenco como en el equipo técnico.
Consultada por los cronistas, la actriz rechazó de plano esas acusaciones y fue tajante al expresarse: “No me gusta hablar en este tono. No es mi estilo. Yo nunca tuve mal rollo con nadie. Yo hablo cuando trabajo, de lo que trabajo y de las cosas que hago”.
Incluso, se dirigió de manera directa a uno de los periodistas que la había abordado anteriormente durante el rodaje y cuestionó la veracidad de la información difundida: “Lo que pasa es que vos me dijiste, en un momento, con carita de actor, ‘hoy llegaste dos horas tarde’. Eso me dijiste. Mentiste. No fue así, para nada. Informate antes”.
Lejos de dar por terminado el tema, Roth volvió a manifestarse sobre el origen de los rumores y sostuvo: “No quiero saber dónde empezaron los rumores”. A pesar del evidente fastidio, intentó bajarle el tono a la situación y afirmó: “No me molestó nada, estoy feliz de la vida”.
Ante la insistencia del notero, que volvió a consultar sobre la veracidad de las versiones, la actriz respondió con firmeza: “¿Cuántas veces me lo vas a preguntar? ¿Por qué no le preguntas a tus fuentes?”, dejando en claro su enojo.
Cabe señalar que, de acuerdo a algunos trascendidos, estas versiones sobre supuestas llegadas tarde habrían surgido desde el propio entorno de producción como una estrategia para generar repercusión mediática y promocionar el estreno de la serie.
