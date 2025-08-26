Celeste Cid intentó sorprender a sus suegros con una cena, pero terminó todo mal
La actriz quiso lucirse con un plato aprendido en un curso, pero un descuido convirtió la velada en una anécdota llena de risas.
Celeste Cid atraviesa un gran momento personal junto a Santiago Korovsky, y en busca de afianzar aún más el vínculo, decidió invitar a cenar a sus suegros. Con entusiasmo, la actriz quiso preparar una receta especial que había aprendido en un curso de cocina. Sin embargo, la velada no salió como lo planeado: la sartén se prendió fuego y todo terminó en un episodio tan inesperado como divertido.
La primera en registrar el momento fue su hijo, André Horvilleur, quien grabó a su madre entre nervios y carcajadas mientras intentaba controlar las llamas. Lejos de ocultar lo sucedido, Celeste compartió el video en sus redes sociales y lo acompañó con una dosis de humor.
“Cuando invitás a los papás de tu novio a cenar con una receta nueva... Puede fallar”, escribió, junto con un irónico hashtag y música de los Red Hot Chili Peppers para musicalizar la escena. Korovsky también se sumó a la broma y replicó el clip en su cuenta de Instagram. “La receta no incluía el flameado”, comentó con ironía, dejando en claro que el percance no pasó de ser un momento gracioso que descontracturó la velada.
La anécdota se volvió rápidamente viral y sus seguidores celebraron la espontaneidad con la que la actriz manejó la situación. “Sos lo más, cualquiera hubiese querido esconderse y vos lo subiste”, “Así se ganan puntos con la familia, a pura risa”, fueron algunos de los comentarios que recibió.
Cid y Korovsky oficializaron su romance a comienzos de este año, después de coincidir en la avant premiere de la película Simón de la Montaña en 2024. Desde entonces, comparten viajes, escapadas y momentos que muestran tanto complicidad como humor. Hace poco disfrutaron juntos de unas vacaciones en Grecia, y ahora protagonizan esta anécdota doméstica que refuerza la química entre ambos.
Lejos de ser una “cena perfecta”, lo que pretendía ser un gesto de bienvenida para sus suegros terminó en una historia que seguramente se repetirá en cada reunión familiar. Porque, aunque la receta falló, el resultado fue otro: un recuerdo divertido que los unió aún más.
