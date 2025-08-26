Celeste Cid intentó sorprender a sus suegros con una cena, pero terminó todo mal

celeste cid korovsky

Cid y Korovsky oficializaron su romance a comienzos de este año, después de coincidir en la avant premiere de la película Simón de la Montaña en 2024. Desde entonces, comparten viajes, escapadas y momentos que muestran tanto complicidad como humor. Hace poco disfrutaron juntos de unas vacaciones en Grecia, y ahora protagonizan esta anécdota doméstica que refuerza la química entre ambos.

Lejos de ser una “cena perfecta”, lo que pretendía ser un gesto de bienvenida para sus suegros terminó en una historia que seguramente se repetirá en cada reunión familiar. Porque, aunque la receta falló, el resultado fue otro: un recuerdo divertido que los unió aún más.