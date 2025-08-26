Paloma Silberberg rompió el silencio tras su separación de Nico González: qué dijo
La modelo habló por primera vez del fin de su relación con el futbolista y explicó que la decisión no tuvo que ver con el video que lo mostró junto a Sabrina Rojas.
Después de varias semanas de especulaciones, Paloma Silberberg decidió dar su versión sobre la ruptura con Nicolás González. La modelo confirmó que la separación fue difícil y que atravesó un período de angustia antes de poder recomponerse. “Estoy bien ahora, pero en su momento la pasé mal. No fue nada fácil”, comenzó diciendo.
En diálogo con Intrusos (América), expresó que se encuentra más tranquila, aunque reconoció que la situación la afectó profundamente. Silberberg recordó que la relación con el delantero de la Selección argentina se extendió por tres años y que, durante ese tiempo, apostó por acompañarlo en todo.
“Dejé mucho para estar a su lado. Tenía acá mi vida armada: trabajo, familia, amigas. Fue un gran desafío y lo hice porque estaba enamorada. Pero llega un punto en el que uno se da cuenta de que hay cosas que no están bien”, señaló.
Consultada sobre si el video en el que González aparecía junto a Sabrina Rojas en un boliche tuvo que ver con la separación, fue tajante: “Eso no fue la causa. Sí lo hablamos en su momento, porque cuando apareció el material nosotros todavía estábamos juntos. Pero lo que me llevó a tomar la decisión fue otra cosa: situaciones que pasaron los límites. No voy a entrar en detalles, pero no fue una sola cuestión puntual, sino varias”.
La modelo también contó que se enteró por los medios de la filtración de aquel video. “Ya sabía que existía, pero la difusión masiva me sorprendió. Lo hablamos entre nosotros y ahí quedó. No fue determinante”, afirmó.
Hoy, alejada de González y nuevamente en Argentina, Paloma asegura que no mantiene ningún tipo de vínculo con él. Además, aclaró que no tiene reclamos económicos pendientes: “Me volví sin nada, sin un peso, pero porque no me interesa eso. No busco ningún resarcimiento, lo material no me importa”.
La versión de Paloma dejaría en claro que la separación con González fue producto de un desgaste interno y de situaciones personales que prefirió no detallar, más allá de los rumores que circularon en torno a terceros.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario