Paloma Silberberg rompió el silencio tras su separación de Nico González: qué dijo

La modelo también contó que se enteró por los medios de la filtración de aquel video. “Ya sabía que existía, pero la difusión masiva me sorprendió. Lo hablamos entre nosotros y ahí quedó. No fue determinante”, afirmó.

Hoy, alejada de González y nuevamente en Argentina, Paloma asegura que no mantiene ningún tipo de vínculo con él. Además, aclaró que no tiene reclamos económicos pendientes: “Me volví sin nada, sin un peso, pero porque no me interesa eso. No busco ningún resarcimiento, lo material no me importa”.

La versión de Paloma dejaría en claro que la separación con González fue producto de un desgaste interno y de situaciones personales que prefirió no detallar, más allá de los rumores que circularon en torno a terceros.