El inesperado gesto de Nicolás Vázquez hacia Gimena Accardi tras su reciente divorcio
A días de firmar la separación, el actor sorprendió al reaccionar a una publicación de su exesposa y generó ternura en redes.
La ruptura entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi continúa siendo tema de conversación en el ambiente artístico y entre sus seguidores. Apenas unos días después de haber oficializado su divorcio, el actor dejó un gesto público que conmovió a muchos: comentó una historia de Instagram de su exesposa con un corazón blanco y el símbolo del infinito.
La reacción fue interpretada como una muestra de que, pese a la separación definitiva, el afecto entre ambos no desapareció de un día para otro. El posteo en cuestión correspondía a la visita de Accardi a Bahía Blanca, donde se presentó junto a Andrés Gil en la obra En otras palabras.
Allí, la actriz compartió una imagen del paisaje bonaerense y recordó que tanto su madre como su abuela nacieron en esa ciudad, lo que le otorgó una carga emocional especial a la función. “Venir justo acá este finde fue muy importante para mí”, escribió. El gesto de Vázquez, al responder con ternura, dejó en claro que todavía existe un lazo simbólico más allá de la ruptura.
La presencia de Gil en el viaje volvió a encender las especulaciones sobre un supuesto vínculo sentimental con Accardi. Sin embargo, el actor aclaró públicamente que esas versiones carecen de fundamento. Incluso subrayó que su prioridad sigue siendo su esposa, Cande Vetrano, y su hijo recién nacido.
Para evitar malos entendidos, Gil se mostró respetuoso y distante durante las actividades en Bahía Blanca, a pesar de compartir escenario con Accardi. Mientras tanto, el entorno de Vázquez asegura que el actor atraviesa un proceso de duelo complicado.
Según trascendió, en los camarines del teatro Lola Membrives, donde protagoniza y produce Rocky, se lo vio quebrado en varias ocasiones. La separación, que incluyó una confesión de infidelidad por parte de Accardi, fue un golpe duro para el artista, que compartió 18 años de vida en pareja con la actriz.
El divorcio, tramitado en apenas tres días, sorprendió por su rapidez y despertó análisis en los programas de espectáculos. Algunos especialistas lo interpretaron como una manera de cortar de raíz cualquier posibilidad de reconciliación, mientras que otros lo vieron como una señal de la magnitud del enojo acumulado en la pareja.
Pese a ello, después de firmar los papeles, ambos compartieron un almuerzo en buenos términos, aunque decidieron establecer límites claros para no prolongar la ambigüedad emocional.
La historia de Vázquez y Accardi, una de las más queridas de la farándula argentina, parece haber llegado a su fin. Sin embargo, el reciente gesto en redes muestra que, más allá de la separación, todavía prevalece un cariño que difícilmente se borre tras casi dos décadas juntos.
