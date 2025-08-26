El inesperado gesto de Nicolás Vázquez hacia Gimena Accardi tras su reciente divorcio

Para evitar malos entendidos, Gil se mostró respetuoso y distante durante las actividades en Bahía Blanca, a pesar de compartir escenario con Accardi. Mientras tanto, el entorno de Vázquez asegura que el actor atraviesa un proceso de duelo complicado.

Según trascendió, en los camarines del teatro Lola Membrives, donde protagoniza y produce Rocky, se lo vio quebrado en varias ocasiones. La separación, que incluyó una confesión de infidelidad por parte de Accardi, fue un golpe duro para el artista, que compartió 18 años de vida en pareja con la actriz.

Andrés gil Gimena Accardi

El divorcio, tramitado en apenas tres días, sorprendió por su rapidez y despertó análisis en los programas de espectáculos. Algunos especialistas lo interpretaron como una manera de cortar de raíz cualquier posibilidad de reconciliación, mientras que otros lo vieron como una señal de la magnitud del enojo acumulado en la pareja.

Pese a ello, después de firmar los papeles, ambos compartieron un almuerzo en buenos términos, aunque decidieron establecer límites claros para no prolongar la ambigüedad emocional.

La historia de Vázquez y Accardi, una de las más queridas de la farándula argentina, parece haber llegado a su fin. Sin embargo, el reciente gesto en redes muestra que, más allá de la separación, todavía prevalece un cariño que difícilmente se borre tras casi dos décadas juntos.