Ornella D´Elía confirmó que está de novia con una conocida actriz y guionista
Con un romántico mensaje para Violeta, la actriz de 22 años emocionó a sus seguidores y se volvió viral.
Ornella D’Elía (22) sorprendió a sus seguidores al compartir públicamente su relación con la actriz y guionista Violeta. Aunque no la mencionó directamente en el posteo, la serie de imágenes y las palabras elegidas dejaron en claro el profundo vínculo entre ambas, generando una ola de reacciones en Instagram.
“El corazón repleto de vida. Te amo, mi amor. ¡Qué especial sos!”, escribió la actriz, acompañando el mensaje con una serie de fotos que retratan momentos íntimos y felices junto a la joven, entre risas, abrazos y miradas cómplices.
Por su parte, Violeta no tardó en responder públicamente con la misma ternura: “Sos preciosa y te amo con todo mi corazón, Ortela”, dejando en claro que el sentimiento es mutuo y profundo.
Ornella D´elia revolucionó Instagram con su declaración de amor
Si bien en el pasado ya se la había visto compartiendo momentos cercanos con Violeta —su actual pareja—, esta es la primera vez que Ornella hace una declaración de amor tan abierta y directa en redes sociales, lo que no pasó desapercibido entre sus seguidores.
La publicación rápidamente se volvió viral: superó ampliamente el promedio habitual de visualizaciones y comentarios, y se llenó de mensajes de apoyo, admiración y alegría por su valentía y autenticidad.
En menos de 24 horas, el posteo acumuló casi 26 mil likes y más de 275 comentarios. La mayoría celebró el amor libre y la felicidad de la pareja, aunque también hubo algunos mensajes desafortunados que contrastaron con el clima de celebración general.
Ornella, conocida por su participación en ficciones como “Buenos chicos”, “Pequeña Victoria” y “La 1-5/18”, dio un paso importante no solo en su vida personal, sino también como figura pública, visibilizando un amor que, con dulzura y naturalidad, inspira a muchos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario