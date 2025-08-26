Ornella D´Elía confirmó que está de novia con una conocida actriz y guionista

image

Ornella D´elia revolucionó Instagram con su declaración de amor

Si bien en el pasado ya se la había visto compartiendo momentos cercanos con Violeta —su actual pareja—, esta es la primera vez que Ornella hace una declaración de amor tan abierta y directa en redes sociales, lo que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

La publicación rápidamente se volvió viral: superó ampliamente el promedio habitual de visualizaciones y comentarios, y se llenó de mensajes de apoyo, admiración y alegría por su valentía y autenticidad.

En menos de 24 horas, el posteo acumuló casi 26 mil likes y más de 275 comentarios. La mayoría celebró el amor libre y la felicidad de la pareja, aunque también hubo algunos mensajes desafortunados que contrastaron con el clima de celebración general.

Ornella, conocida por su participación en ficciones como “Buenos chicos”, “Pequeña Victoria” y “La 1-5/18”, dio un paso importante no solo en su vida personal, sino también como figura pública, visibilizando un amor que, con dulzura y naturalidad, inspira a muchos.