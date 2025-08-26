Olivia Colman y Benedict Cumberbatch estrenan "Los Roses", una exposición de las relaciones modernas

En el centro de esta batalla se encuentran Ivy (Colman), una chef que alcanzó el éxito con esfuerzo y pasión, y Theo (Cumberbatch), un arquitecto ambicioso a punto de consagrarse. Su aparente felicidad se desmorona cuando el éxito de Ivy choca de frente con un fracaso profesional de Theo, detonando una guerra psicológica sin cuartel. La dinámica de la pareja, que pasaba de la admiración mutua a una competencia silenciosa, se transforma en un campo de batalla devastador. Como señala el propio Cumberbatch sobre su personaje, es un hombre que, por momentos, "es su propio enemigo". Por su parte, Colman asegura que "fue muy divertido odiarnos mutuamente", una química que, según el director Jay Roach, es una "colisión alquímica" que demuestra su maestría en la comedia.