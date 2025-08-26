Olivia Colman y Benedict Cumberbatch estrenan "Los Roses", una exposición de las relaciones modernas
La nueva cinta de los actores se estrena este 28 de agosto en cines y es una reimaginación del clásico de 1989 "La guerra de los roses".
La guerra ya tiene fecha y lugar de inicio. El próximo 28 de agosto, los cines de Latinoamérica serán el campo de batalla de dos de los actores más talentosos de su generación: la ganadora del Oscar Olivia Colman y el nominado al mismo premio Benedict Cumberbatch. Ambos se unen en "Los Roses", la audaz comedia de Jay Roach que reimagina de manera brillante el clásico de 1989, explorando los rincones más oscuros del amor y la ambición con un humor tan mordaz como profundamente humano. La película se presenta como un festín actoral, donde la colisión de talentos promete ser tan hilarante como explosiva.
En el centro de esta batalla se encuentran Ivy (Colman), una chef que alcanzó el éxito con esfuerzo y pasión, y Theo (Cumberbatch), un arquitecto ambicioso a punto de consagrarse. Su aparente felicidad se desmorona cuando el éxito de Ivy choca de frente con un fracaso profesional de Theo, detonando una guerra psicológica sin cuartel. La dinámica de la pareja, que pasaba de la admiración mutua a una competencia silenciosa, se transforma en un campo de batalla devastador. Como señala el propio Cumberbatch sobre su personaje, es un hombre que, por momentos, "es su propio enemigo". Por su parte, Colman asegura que "fue muy divertido odiarnos mutuamente", una química que, según el director Jay Roach, es una "colisión alquímica" que demuestra su maestría en la comedia.
La fuerza de "Los Roses" no reside solo en sus protagonistas. El elenco coral, un verdadero seleccionado de la comedia, complementa la historia con una mirada sarcástica sobre el matrimonio moderno y la fachada social. Kate McKinnon y Andy Samberg interpretan a una pareja abierta cuyo discurso es pura superficialidad, mientras que Jamie Demetriou y Zoë Chao dan vida a los rivales de Theo, una pareja que compite por la ambición y la envidia. Además, Sunita Mani y Ncuti Gatwa aportan la estabilidad como el leal equipo de Ivy. Juntos, todos estos personajes tejen una red de relaciones que sirve como espejo de la desesperación y el caos, demostrando que la película es una exploración aguda y contemporánea del amor y la ambición.
Con un guion ingenioso y un elenco de lujo, "Los Roses" se perfila como una de las comedias negras imperdibles del año. No solo por la oportunidad de ver a dos gigantes de la actuación enfrentarse en pantalla, sino por su visión inteligente y brutalmente honesta sobre las relaciones. La guerra entre Theo e Ivy comienza el 28 de agosto en cines.
Fotos de "Los Roses"
