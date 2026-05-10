Pity Álvarez agradeció el cariño del público tras su show en Rosario: "Vamos a seguir haciéndolo"

En otro tramo de su mensaje, reflexionó sobre el enorme despliegue que implicó el recital y el rol fundamental del público para hacerlo posible: “La producción de un show viene de la mano de que ustedes pagan una entrada y nosotros con eso podemos hacer terrible escenario y devolverlos de alguna forma. Así que eso se agradece y vamos a seguir haciéndolo”.

Antes de despedirse, confirmó su próximo destino dentro de la gira: “Nos vemos el 13 de junio en Mendoza. Después les voy a contar en qué lugar vamos a estar”.

La jornada había comenzado desde temprano con la llegada de miles de fanáticos de distintas generaciones al predio. La banda local Farolitos fue la encargada de abrir la noche antes de la salida de Pity, que apareció en escena a las 20.30 en punto.

A lo largo de casi tres horas de show, el ex líder de Viejas Locas y Intoxicados repasó 31 canciones que recorrieron toda su carrera. Con una sólida performance y una conexión constante con el público, el músico disipó cualquier duda sobre su presente artístico y volvió a demostrar por qué sigue siendo una figura central del rock argentino.