Pity Álvarez agradeció el cariño del público tras su show en Rosario: "Vamos a seguir haciéndolo"
El histórico líder de Viejas Locas e Intoxicados compartió un emotivo video después de su multitudinario recital, donde reunió a más de 25 mil personas.
Luego de una noche cargada de rock y emoción en Rosario, Pity Álvarez reapareció en redes sociales con un mensaje de agradecimiento dedicado a quienes asistieron al show y a todas las personas que formaron parte de la producción del evento.
“Hola gente, yo sigo acá en Rosario. Y bueno, uno se va enterando de cositas que pasaron en el recital que yo testeo todo el tiempo. Y me pone muy contento saber que fueron muchas familias, muchos chicos chiquitos”, expresó el músico todavía afectado por la voz tras el recital.
Durante el video, el cantante también destacó la energía que se vivió durante la noche y el recambio generacional de su público: “Los chicos que vienen siempre, nuestro público de siempre. Y los chicos que vienen renovándose, muchos chicos chiquitos con la familia que vienen. Las pibitas re producidas, me encanta”.
Además, aprovechó para agradecerle especialmente a todos los trabajadores involucrados en el espectáculo: “Quiero agradecerles a todos los que laburaron con nosotros de nuestro lado. De parte de las productoras, de las dos locales, de las que trajimos nosotros de Buenos Aires”.
En otro tramo de su mensaje, reflexionó sobre el enorme despliegue que implicó el recital y el rol fundamental del público para hacerlo posible: “La producción de un show viene de la mano de que ustedes pagan una entrada y nosotros con eso podemos hacer terrible escenario y devolverlos de alguna forma. Así que eso se agradece y vamos a seguir haciéndolo”.
Antes de despedirse, confirmó su próximo destino dentro de la gira: “Nos vemos el 13 de junio en Mendoza. Después les voy a contar en qué lugar vamos a estar”.
La jornada había comenzado desde temprano con la llegada de miles de fanáticos de distintas generaciones al predio. La banda local Farolitos fue la encargada de abrir la noche antes de la salida de Pity, que apareció en escena a las 20.30 en punto.
A lo largo de casi tres horas de show, el ex líder de Viejas Locas y Intoxicados repasó 31 canciones que recorrieron toda su carrera. Con una sólida performance y una conexión constante con el público, el músico disipó cualquier duda sobre su presente artístico y volvió a demostrar por qué sigue siendo una figura central del rock argentino.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario