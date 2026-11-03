Chapeaux confirmó su primer show: cuándo será el debut de las ganadoras de Popstars
Juana, Maga, Kala, Mia y Adol se preparan para presentarse por primera vez en vivo como grupo, luego de consagrarse en el reality musical.
Después de conquistar al público durante su participación en Popstars, las cinco artistas elegidas para integrar Chapeaux comienzan a escribir un nuevo capítulo en sus carreras. Juana, Maga, Kala, Mia y Adol se preparan para dar el salto de la televisión a los escenarios con su primer recital como banda.
El grupo femenino de pop argentino tendrá una presentación especial en uno de los escenarios más importantes de Buenos Aires. El esperado encuentro con sus seguidores será el 21 de enero de 2027 en el Arena de Buenos Aires, donde mostrarán por primera vez en vivo el resultado de esta nueva etapa musical.
Como adelanto de lo que se viene, las integrantes ya grabaron un video de “Me Provoca”, su primer tema. Mientras avanzan con los preparativos para el espectáculo, también se dieron a conocer los detalles de la venta de entradas para el debut.
Cuándo salen a la venta las entradas para Chapeaux
La preventa comenzará el miércoles 4 de noviembre a las 16, con un beneficio de seis cuotas sin interés para quienes paguen con tarjetas de crédito BBVA. Por su parte, la venta general se habilitará el jueves 5 de noviembre, también a partir de las 16.
Los tickets podrán adquirirse a través del sitio oficial del estadio de Villa Crespo. De esta manera, Juana, Maga, Kala, Mia y Adol se preparan para concretar su primera presentación en vivo como Chapeaux, luego de haber sido seleccionadas entre miles de aspirantes en el reality Popstars.
Precio y ubicaciones para ver a Chapeaux
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Campo Sentado A-J: $100.000 + service charge.
Campo Sentado K-N: $70.000 + service charge.
Platea Baja 1: $95.000 + service charge.
Platea Baja 2: $65.000 + service charge.
Platea Baja 3: $80.000 + service charge.
Platea Alta 1: $60.000 + service charge.
Platea Alta 2: $50.000 + service charge.
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