Luck Ra se sumó al repudio por el ataque a mujeres trans en Palermo y dejó un contundente mensaje
Luck Ra expresó su apoyo a la comunidad trans tras el violento ataque ocurrido en los Bosques de Palermo.
La brutal agresión contra mujeres trans que trabajan en los Bosques de Palermo despertó una fuerte reacción en el ambiente artístico. Entre las figuras que se manifestaron públicamente estuvo Luck Ra, quien compartió un mensaje en sus historias de Instagram para expresar su solidaridad con la comunidad.
El episodio involucró a un grupo de entre 50 y 60 jóvenes que, según los testimonios, rodearon y atacaron a las trabajadoras con palos, conos de tránsito y otros objetos. Además, los agresores registraron las escenas y difundieron los videos en redes sociales, donde también se burlaron de las víctimas. Al menos seis mujeres resultaron lesionadas.
En este contexto, el intérprete cordobés decidió hacer pública su postura y puso el foco en la importancia del respeto y la libertad para vivir la propia identidad. “Nadie debería vivir con miedo por ser quien es, ni tener que justificar su identidad para recibir respeto”, expresó.
Luego, se dirigió directamente a quienes integran la comunidad trans y manifestó su voluntad de acompañarlas desde su lugar como artista: “A toda la comunidad trans quiero que sepan que cuentan conmigo. Desde mi lugar puedo acompañar y poner mi voz”, escribió.
Finalmente, Luck Ra cerró su publicación con un mensaje afectuoso y reafirmó que nadie debería atravesar situaciones de violencia en soledad: “Les mando un abrazo enorme. Facu ”.
De esta manera, el cantante se sumó a otras figuras de la música argentina, como Tini Stoessel, Lali Espósito, Emilia Mernes y María Becerra, que también expresaron su rechazo a la agresión y utilizaron sus redes sociales para visibilizar lo ocurrido.
"Me dicen ahora el matatrans": la burla de uno de los involucrados en el ataque en Palermo
Uno de los menores señalados compartió una publicación con una frase que provocó indignación en redes sociales.
Uno de los menores involucrados en el ataque contra mujeres trans que estaban trabajando en los Bosques de Palermo quedó en el centro de la polémica luego de publicar una historia en su cuenta de Instagram. "Me dicen ahora el matatrans", escribió E.G. en una historia de Instagram, acompañada por un emoticón de risa. La publicación se viralizó rápidamente y generó una ola de repudios.
Ante la falta de respuestas institucionales, referentes del movimiento LGTBIQ+ realizaron una investigación en redes sociales, difundieron los perfiles de los atacantes y así llegaron al mensaje publicado por uno de los menores implicados.
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