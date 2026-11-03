Luck Ra se sumó al repudio por el ataque a mujeres trans en Palermo y dejó un contundente mensaje

De esta manera, el cantante se sumó a otras figuras de la música argentina, como Tini Stoessel, Lali Espósito, Emilia Mernes y María Becerra, que también expresaron su rechazo a la agresión y utilizaron sus redes sociales para visibilizar lo ocurrido.

"Me dicen ahora el matatrans": la burla de uno de los involucrados en el ataque en Palermo

Uno de los menores señalados compartió una publicación con una frase que provocó indignación en redes sociales.

Uno de los menores implicados en el ataque a mujeres trans en Palermo publicó un provocativo mensaje.

Uno de los menores involucrados en el ataque contra mujeres trans que estaban trabajando en los Bosques de Palermo quedó en el centro de la polémica luego de publicar una historia en su cuenta de Instagram. "Me dicen ahora el matatrans", escribió E.G. en una historia de Instagram, acompañada por un emoticón de risa. La publicación se viralizó rápidamente y generó una ola de repudios.

Ante la falta de respuestas institucionales, referentes del movimiento LGTBIQ+ realizaron una investigación en redes sociales, difundieron los perfiles de los atacantes y así llegaron al mensaje publicado por uno de los menores implicados.