Quiénes son las cinco integrantes de Chapeaux, la banda que nació en Popstars
Juana Distefano, Maga Altamirano, Kala Bidner, Mia Piñeiro y Adol Pérez fueron las elegidas para formar el nuevo grupo femenino de Telefe.
El camino de Popstars llegó a una de sus instancias más esperadas: después de semanas de pruebas, presentaciones y desafíos, ya se conocieron los nombres de las cinco artistas que formarán parte de Chapeaux. Juana, Maga, Kala, Mia y Adol fueron las seleccionadas para integrar el nuevo proyecto musical que buscará hacerse un lugar en la escena pop argentina.
La banda ya comenzó a dar sus primeros pasos fuera del reality. Sus integrantes grabaron el videoclip de “Me Provoca”, la canción con la que empezarán a presentar su identidad musical, y también tienen fecha para su primer encuentro con el público: el 21 de enero de 2027 se subirán al escenario del Arena de Buenos Aires.
Aunque comparten el mismo objetivo, cada una llega con una historia diferente y experiencias que fueron construyendo antes de ingresar al programa. Desde el mundo digital y las producciones televisivas hasta los vínculos familiares con la música y el teatro, las cinco jóvenes tienen recorridos particulares que ahora confluyen en Chapeaux.
Las historias de la nueva banda nacida en Popstars
Juana Distefano, de 19 años, comenzó a generar contenido en YouTube en 2015 y, con el paso del tiempo, consiguió reunir una comunidad de más de 100 mil suscriptores. Su recorrido en las plataformas digitales fue uno de los primeros espacios donde pudo desarrollar su creatividad, aunque su participación en Popstars le permitió acercarse de lleno a su objetivo de dedicarse a la música.
Maga Altamirano, también de 19 años, ya tenía experiencia en el mundo artístico antes de llegar al reality. Durante 2026 formó parte del elenco del regreso de Soy Luna, la producción de Disney. En el casting de Popstars llamó la atención con su interpretación de “Vértigo”, de Ángela Torres, y consiguió avanzar hasta ingresar a la casa.
Kala Bidner, de 21 años, creció en un entorno relacionado con el espectáculo: es hija de la actriz Guadalupe Martínez Uría. Su recorrido musical también tuvo un momento destacado en 2022, cuando fue elegida para cantar el Himno Nacional Argentino antes del amistoso entre la Selección argentina y Estonia.
Mia Piñeiro, de 18 años, tiene una historia familiar muy ligada a la música. Es nieta de Fernando Suárez Paz, el reconocido violinista que compartió escenario con Astor Piazzolla. Además del canto, otra de sus inquietudes artísticas es la fotografía, una disciplina que también forma parte de su universo creativo.
Por último, Adol Pérez, de 19 años, llegó desde Basavilbaso, Entre Ríos, con la intención inicial de estudiar Periodismo en Buenos Aires. Sin embargo, su pasión por la música fue ganando terreno y la llevó a participar del reality, donde logró superar las distintas instancias de selección hasta convertirse en una de las cinco integrantes de Chapeaux.
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