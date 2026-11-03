Quiénes son las cinco integrantes de Chapeaux, la banda que nació en Popstars

Kala Bidner, de 21 años, creció en un entorno relacionado con el espectáculo: es hija de la actriz Guadalupe Martínez Uría. Su recorrido musical también tuvo un momento destacado en 2022, cuando fue elegida para cantar el Himno Nacional Argentino antes del amistoso entre la Selección argentina y Estonia.

Mia Piñeiro, de 18 años, tiene una historia familiar muy ligada a la música. Es nieta de Fernando Suárez Paz, el reconocido violinista que compartió escenario con Astor Piazzolla. Además del canto, otra de sus inquietudes artísticas es la fotografía, una disciplina que también forma parte de su universo creativo.

Por último, Adol Pérez, de 19 años, llegó desde Basavilbaso, Entre Ríos, con la intención inicial de estudiar Periodismo en Buenos Aires. Sin embargo, su pasión por la música fue ganando terreno y la llevó a participar del reality, donde logró superar las distintas instancias de selección hasta convertirse en una de las cinco integrantes de Chapeaux.