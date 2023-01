El Hotel de los Famosos: Charlotte Caniggia colapsó y ya quiere renunciar

charlotte hotel famosos

“Extraño mi familia, mi pareja, mi casa, ir a la peluquería, hacerme las uñas”, le contó a Juanma Martino, Emiliano Rella y Érica García.

Muy angustiada, Charlotte expresó: “Es que no puedo, ya no puedo, es re difícil. Ya me viene pasando hace tres, cuatro días, ya está, no quiero seguir... Me angustio un montón, me siento muy sola. No sé qué hacer, nada me conforma. Siento que no quiero estar acá, metida, encerrada, ¡quiero volver a mi vida chicos!”.

charlotte hotel famosos