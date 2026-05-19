Es oficial: Migue Granados se suma a Toy Story 5 y cumple el gran sueño de su vida

En dicha emisión, los espectadores pudieron observar cómo el conductor formó parte de una intensa sesión de grabación. Guiado de cerca por un especialista técnico del estudio cinematográfico, Migue se puso a prueba frente al micrófono en una experiencia única que lo aproximó a concretar un anhelo que arrastraba desde su infancia. Con una felicidad inocultable, el protagonista se refirió a las características de su rol y adelantó detalles de lo que se verá en la pantalla grande: “Es un personaje muy eufórico, ¡y que habla con Woody! Es una participación hermosa”.

miguel granados toy story 5

Más allá del gran despliegue comercial que implicará el regreso de Woody y Buzz Lightyear el 17 de junio, las compañías cinematográficas confirmaron una valiosa propuesta inclusiva de cara a su exhibición en cartelera. Próximamente, la cadena de cines Cinemark llevará adelante proyecciones especiales de "Toy Story 5" adaptadas especialmente para el disfrute de personas neurodivergentes.