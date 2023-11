La dura declaración de Charlotte Caniggia contra Mariana Nannis: "Una mamá así..."

charlotte y Venezia.jpg

Como si fuera poco, hace unos días Mariana publicó un video hablando sobre el autismo, pero lo que despertó curiosidad fue con qué fin incluyó una foto de Alex Caniggia. Al respecto, declaró: “Re feo me parece, pero quizás ella está enojada porque mi papá conoció a la bebé. Pero no es la forma, no tiene nada que ver Alex. Alex nunca tuvo nada, pero es re feo porque hay gente que de verdad tiene esos problemas y es re feo. Igual mi mamá ya salió a bardearme a mi también, ella no está bien y es mejor tenerla lejos”.

Luego habló de cómo seguía la relación con su madre y se la noto con todo el dolor del mundo pero determinante: “Yo la perdono, no quiero tener relación con ella porque no es muy buena, no es sano. Hablé con ella el día de la madre, la felicité por el día y empezó a hablarme cosas y me trató un poco mal y no quiero tener más relación con ella”, dijo la amante del Champagne en una charla con Intrusos.

Charlotte intentó explicar a qué se debía esta situación y cuáles fueron los momentos que llevaron a su madre a actuar de esta manera: “Creo que el problema es de ella, está enojada por el divorcio porque todavía sigo con el divorcio y todavía no le han dado su parte y eso la afecta mucho a mi mamá. Nosotros somos los hijos, no tenemos la culpa y ella tendría que enojarse con su ex marido, ellos fueron los que se casaron, si se separaron problema de ellos, nosotros como hijos no tenemos el problema”.

Charlotte también habló de la relación con su padre y cómo fue mejorando pero dejó en claro que: “Mi papá cambió su forma de ser, pero ambos siempre meten a los hijos, así que es mejor no tener relación con padres así”.

