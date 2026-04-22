Charly García fue sometido a una "nefrectomía parcial": cómo se encuentra
El manager del emblemático músico de 74 años confirmó a LAM que la cirugía fue exitosa y que permanece internado.
Charly García fue intervenido quirúrgicamente este miércoles en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento de la Ciudad de Buenos Aires, donde le hicieron una "nefrectomía parcial", según confirmó su manager al programa LAM.
El representante del máximo referente del rock nacional de 74 años dijo al programa de Ángel De Brito que la cirugía fue exitosa y el músico se recupera en una sala común.
Si bien la noticia generó una fuerte preocupación inicial entre sus seguidores, se confirmó que la cirugía estaba programada y que el músico se encuentra estable.
Tras haber superado con éxito el paso por el quirófano, se espera que Charly permanezca internado unos días más para ser monitoreado por su equipo médico. Si la evolución continúa por los carriles esperados, el músico podrá retomar su vida normal bajo un estricto control médico que evalúe el funcionamiento del órgano intervenido.
Los detalles de la operación a Charly García
Según explicó el conductor Ángel de Brito, Charly se encuentra alojado en el Instituto del Diagnóstico. "La operación estaba programada y salió todo perfecto", detalló, descartando que se haya tratado de una urgencia de último momento.
Por su parte, la periodista Karina Iavícoli profundizó sobre la naturaleza del procedimiento: el músico fue sometido a una nefrectomía parcial, cirugía para extraer una pequeña porción de uno de sus riñones.
De acuerdo con al panelista, García no se encuentra en terapia intensiva, sino que descansa en una habitación común. Agregó que debido a la medicación recibida durante la intervención, se le está realizando un proceso preventivo similar a una diálisis para facilitar la recuperación renal.
¿En qué consiste una nefrectomía parcial?
A diferencia de una nefrectomía total (donde se quita el órgano completo), la técnica parcial se utiliza para remover únicamente la zona afectada —ya sea por una lesión o un tumor— con el fin de preservar el tejido sano.
Este enfoque es fundamental para que el paciente pueda mantener su función renal, permitiendo que el riñón siga cumpliendo tareas esenciales como filtrar la sangre, eliminar desechos y regular los líquidos del organismo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario