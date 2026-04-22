Charly García fue sometido a una "nefrectomía parcial": cómo se encuentra

Los detalles de la operación a Charly García

Según explicó el conductor Ángel de Brito, Charly se encuentra alojado en el Instituto del Diagnóstico. "La operación estaba programada y salió todo perfecto", detalló, descartando que se haya tratado de una urgencia de último momento.

Por su parte, la periodista Karina Iavícoli profundizó sobre la naturaleza del procedimiento: el músico fue sometido a una nefrectomía parcial, cirugía para extraer una pequeña porción de uno de sus riñones.

De acuerdo con al panelista, García no se encuentra en terapia intensiva, sino que descansa en una habitación común. Agregó que debido a la medicación recibida durante la intervención, se le está realizando un proceso preventivo similar a una diálisis para facilitar la recuperación renal.

¿En qué consiste una nefrectomía parcial?

A diferencia de una nefrectomía total (donde se quita el órgano completo), la técnica parcial se utiliza para remover únicamente la zona afectada —ya sea por una lesión o un tumor— con el fin de preservar el tejido sano.

Este enfoque es fundamental para que el paciente pueda mantener su función renal, permitiendo que el riñón siga cumpliendo tareas esenciales como filtrar la sangre, eliminar desechos y regular los líquidos del organismo.