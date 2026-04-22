Gladys "La Bomba Tucumana" se sumaría a Gran Hermano en reemplazo de La Maciel

En esos días, además, recibió una notificación por parte de personal de la DUOF San Martín de la Policía Federal en los estudios de Telefe, en Martínez, vinculada a una denuncia en su contra por explotación sexual. La situación la impactó profundamente y se la vio visiblemente afectada.

Tras evaluar su estado junto a la producción y el equipo médico, la participante tomó la decisión de abandonar el programa.

“Fue un verdadero placer tenerte en la casa. Ahora lo importante es que te sientas bien, solo eso importa. Te deseo todo lo mejor”, le expresó Gran Hermano al despedirla.

Luego de saludar a sus compañeros, dejó definitivamente la competencia. "Mi familia me necesita", dijo antes de retirarse.