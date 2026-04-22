“Me da asco”: Baby Etchecopar desató una fuerte polémica al hablar de la bisexualidad

En la misma línea, insistió con su mirada: “El tipo que le gustan las mujeres, le gustan las mujeres y la única 'pistola' que uno ve es la de uno en el vestuario, por eso soy arcaico y no me cabe en la cabeza que después de estar refregándote con un tipo, vayas a besar a una mujer, me da asco”.

Sobre el final, intentó cerrar su idea con otra reflexión: “Aplaudo al pibe que le gusta un hombre, aplaudo a una mujer que le gusta una mujer, pero permitan que te gusten las minas o lo machos y nada más”.

El fragmento del programa no tardó en circular en redes sociales, donde generó una fuerte repercusión. Numerosos usuarios cuestionaron tanto sus dichos como la actitud del resto del equipo en el estudio. “No puede ser el nivel de mamarracho”; “Tranqui Baby, nadie esta esperando tu autorización para disfrutar de su sexualidad”; “Que ser detestable este baby. Deja que la gente viva su sexualidad como se le cante”; “Anotado, ahora no soy más bisexual”, fueron algunas de las reacciones que se multiplicaron en distintas plataformas.