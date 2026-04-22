“Me da asco”: Baby Etchecopar desató una fuerte polémica al hablar de la bisexualidad
El conductor realizó declaraciones sin filtro en su programa radial que generaron un inmediato rechazo en redes sociales y reavivaron el debate sobre sus dichos.
Baby Etchecopar volvió a generar controversia tras una serie de declaraciones realizadas en su ciclo de Radio Rivadavia. Durante la emisión de Basta Baby, el conductor opinó sobre la bisexualidad con frases que rápidamente despertaron críticas.
En ese contexto, el periodista se definió como “arcaico” y expresó sin rodeos su postura: “No me vengan con que lo que no te lo puede dar el hombre, te lo puede dar una amiga, porque eso es una perdedora que no se levanta a nadie, el hombre es el hombre, la mujer es la mujer”.
Lejos de suavizar su discurso, redobló la apuesta con más comentarios: “¿Te gustan las mujeres? Bárbaro, pero no digas que te comés una 'almeja' porque el hombre te defraudó”. Además, agregó: “La relación macho y hembra, si sos hetero, es maravillosa. Si sos homosexual está bueno, hacelo, pero no digas que es porque los hombres te fallaron”.
El momento más fuerte llegó cuando lanzó: “Sos put... o no sos put..., sos torta o no sos torta, no sos bisexual, porque a mí me rompen el cu... y no vuelvo”, lo que generó incomodidad y sorpresa.
En la misma línea, insistió con su mirada: “El tipo que le gustan las mujeres, le gustan las mujeres y la única 'pistola' que uno ve es la de uno en el vestuario, por eso soy arcaico y no me cabe en la cabeza que después de estar refregándote con un tipo, vayas a besar a una mujer, me da asco”.
Sobre el final, intentó cerrar su idea con otra reflexión: “Aplaudo al pibe que le gusta un hombre, aplaudo a una mujer que le gusta una mujer, pero permitan que te gusten las minas o lo machos y nada más”.
El fragmento del programa no tardó en circular en redes sociales, donde generó una fuerte repercusión. Numerosos usuarios cuestionaron tanto sus dichos como la actitud del resto del equipo en el estudio. “No puede ser el nivel de mamarracho”; “Tranqui Baby, nadie esta esperando tu autorización para disfrutar de su sexualidad”; “Que ser detestable este baby. Deja que la gente viva su sexualidad como se le cante”; “Anotado, ahora no soy más bisexual”, fueron algunas de las reacciones que se multiplicaron en distintas plataformas.
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