Cuando le preguntaron si le gustaría volver a contar con la actriz en su programa durante el próximo año, Moria evitó anticipar decisiones y aclaró que todavía no conversó sobre el tema. "Está bien, todavía no hablé nada. Pero todo lo que esté en mi programa va a estar consensuado. Se va a hacer todo divino", aseguró.

La respuesta de Fernanda Callejón

Por su parte, María Fernanda Callejón también fue consultada sobre los rumores y el funcionamiento del ciclo que conduce La One. En diálogo con SQP, defendió su experiencia como panelista y explicó que la dinámica del programa requiere adaptarse constantemente a los temas y a las intervenciones de sus compañeros.

"Yo estoy en un programa donde hay show, donde se tratan temas también muy delicados. Uso un poco de todo. Uso el sentido común", comenzó diciendo. Además, destacó que su recorrido en los medios le permitió incorporar herramientas para desenvolverse mejor en los debates: "Estudio mucho los temas cuando los tengo que desarrollar. Aprendí a omitir la intro. Aprendí a no interrumpir. Aprendí un montón de cosas".

Sobre su relación con Moria, Callejón fue contundente y dejó entrever que existe una complicidad entre ambas. "Y con Moria, nada, tenemos nuestro secreto. Somos un panel poderoso", afirmó.

También explicó por qué en una de las últimas emisiones se la había visto menos participativa. Según aclaró, la presencia de Nancy Pazos había hecho que tuviera menos intervenciones durante el programa. "Son días. Sí, porque estaba la invitada, Nancy Pazos, tenía muchas cosas más para decir que yo", señaló.

En ese sentido, destacó la particularidad del ciclo y la variedad de temas que abordan diariamente. "¿Sabés lo que tiene el programa de Moria? Que no es un programa que se parece a otro. Es abierto. Es como ella", describió.

Finalmente, al ser consultada directamente por el polémico tuit y la posibilidad de que Moria hubiera utilizado la palabra "fracasada", Callejón evitó confrontar con la conductora y le restó importancia a la interpretación. "Es parte de este juego mediático. Es que Moria me diga lo que quiera. Moria tiene permiso para decir lo que quiere", concluyó.

De esta manera, ambas dejaron sus respectivas posturas sobre las versiones de conflicto y, aunque reconocieron las particularidades de sus personalidades, evitaron confirmar una pelea entre ellas.