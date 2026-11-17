Al día siguiente, el Juzgado de Garantías N° 2 de Tigre dispuso una medida cautelar contra el futbolista: le prohibió acercarse a menos de 100 metros de su hija y mantener cualquier tipo de comunicación con ella durante un período de 45 días. La resolución se tomó en el contexto de la denuncia por presuntas lesiones leves presentada por Wanda Nara.

El informe médico y las nuevas pruebas

Otro de los elementos que tomó relevancia durante los últimos días fue el informe correspondiente a la primera asistencia médica, realizada el 6 de noviembre. En esa evaluación no se observaron lesiones visibles, aunque quedó asentada una referencia a un traumatismo en la rodilla izquierda.

A ese documento se sumó ahora la información sobre una cuarta revisión médica que habría constatado lesiones leves. Este nuevo dato también deberá ser considerado por la Justicia junto con el resto de las pruebas incorporadas al expediente.

Con las entrevistas a las niñas y las declaraciones de las docentes, la Fiscalía buscará reconstruir las circunstancias del episodio y avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados.