Chechu Bonelli apuntó contra Darío Cvitanich por la crianza de sus hijas y él no se quedó callado

A partir de esa confesión, una de sus compañeras quiso saber cómo hacía para supervisar determinadas cuestiones cuando las niñas se encontraban bajo el cuidado de su padre.

“Y justamente controlarlo yo. Pero básicamente yo trato de informar las cosas”, respondió Bonelli, dejando entrever que intenta mantener al tanto a su expareja de las decisiones vinculadas con sus hijas.

Sin embargo, el momento de mayor tensión llegó cuando mencionó una situación relacionada con la asistencia escolar de las menores. Según explicó, en algunas oportunidades descubrió que sus hijas no habían concurrido a clases mientras estaban con Cvitanich y que no había sido informada previamente.

“Pero qué sé yo, hay cuestiones, no sé, mis hijas a veces faltan al colegio cuando están con el papá y yo no me entero. Y a mí eso claramente no me gusta, pero bueno, lo respeto porque están con el papá”, expresó.

La conductora también detalló de qué manera toma conocimiento de esas ausencias y aclaró que, pese a sus diferencias, no pretende generar nuevos conflictos.

“No, me doy cuenta cuando veo el informe y veo la sin asistencia. Están con tu responsabilidad. No quiero pelea, no quiero nada”, sostuvo.

Sus palabras rápidamente tuvieron repercusión y llegaron a oídos del exfutbolista, quien optó por responder públicamente a los cuestionamientos.

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El contundente descargo de Darío Cvitanich tras las declaraciones de Chechu Bonelli

Lejos de dejar pasar los dichos de la madre de sus hijas, Darío Cvitanich publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que mostró un registro de asistencia escolar de una de las niñas y explicó las circunstancias que habían motivado las faltas.

Con la intención de aclarar la situación, el exdelantero enumeró los motivos de cada ausencia y aseguró que algunas habían sido comunicadas con anticipación.

“3 faltas por viaje, con aviso previo de 2 meses, 1 porque mi hija más grande se sentía mal y ya tiene teléfono para comunicarse. 1 porque decidimos irnos un día de paseo”, escribió.

De esta manera, Cvitanich buscó responder a las críticas de Bonelli y defender las decisiones que toma cuando sus hijas se encuentran bajo su responsabilidad.

No obstante, su publicación no terminó allí. Visiblemente molesto por la exposición pública del conflicto, el exfutbolista también hizo referencia a su desempeño como padre y cuestionó las razones por las que actualmente no mantiene diálogo con su expareja.

“Nadie jamás me va a hacer dudar de lo que soy como padre. ¿Será por cosas como estás que no hay dialogo? ¿O es mejor echarle la culpa a otra persona?”, lanzó.

Así, las diferencias entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich volvieron a quedar expuestas públicamente, esta vez por una cuestión relacionada con la educación de sus hijas. Mientras la modelo manifestó su malestar por la falta de comunicación, el exfutbolista defendió sus decisiones y dejó en evidencia que el vínculo entre ambos continúa atravesando tensiones.