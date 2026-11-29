A cumbia night at Ciudad Cultural Konex in Buenos Aires, with Damon joining Pablito Lescano and Damas Gratis on stage pic.twitter.com/Webt4BxnQ8 — Damon Albarn Unofficial (@DamonUnofficial) November 29, 2026

Damon, Missy and Pablito Lescano at Konex, Buenos Aires



via tamitornello pic.twitter.com/5DzK23Q3gm — Damon Albarn Unofficial (@DamonUnofficial) November 29, 2026

"Gorillaz" la rompió en la primera noche del Primavera Sound: la banda tuvo varios invitados, pero "Trueno" y "Bizarrap" fueron los más destacados

Alrededor de las 21.30, Gorillaz, la banda liderada por Damon Albarn, subió al escenario Heineken con un repertorio centrado inicialmente en su último disco, The Mountain. Durante el show sonaron temas como “The Mountain” y “The Happy Dictator”, además de algunos de los hits más reconocidos de su trayectoria. El cierre llegó minutos antes de las 23, con “Feel Good Inc” y “Clint Eastwood”. La presentación contó con invitados especiales: Kara Jackson, Luisa Almaguer, De La Soul, Bootie Brown y los artistas argentinos Bizarrap y Trueno, quienes también formaron parte del último álbum del grupo.