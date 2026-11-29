Lali Espósito, Dillom y Juliana Gattas aparecieron de prepo en el público de Damas Gratis y las redes estallan
La noche en que Damon Albarn se sumó a Damas Gratis también estuvieron otros artistas saltando entre el público. Los detalles.
Tras cerrar la primera jornada del Primavera Sound Buenos Aires, el músico británico pasó por la fiesta Cumbia Konex para subir al escenario como invitado sorpresa de Pablo Lescano durante el show de Damas Gratis. También compartieron un encuentro junto al productor argentino Bizarrap. A todo este conjunto se sumó la aparición de Lali, Dillom y Juliana Gattas entre el público y los videos donde se los ve disfrutando se viralizan en las redes.
Histórico: el líder de Gorillaz tocando cumbia con Pablo Lescano
La participación de Albarn marcó otro cruce musical inesperado durante su visita al país. Su encuentro con Lescano se produjo después de la colaboración con Bizarrap en el festival, donde ambos interpretaron una versión en clave de cumbia de “Orange County”, y volvió a poner en escena el vínculo del británico con distintos exponentes de la música argentina.
"Gorillaz" la rompió en la primera noche del Primavera Sound: la banda tuvo varios invitados, pero "Trueno" y "Bizarrap" fueron los más destacados
Alrededor de las 21.30, Gorillaz, la banda liderada por Damon Albarn, subió al escenario Heineken con un repertorio centrado inicialmente en su último disco, The Mountain. Durante el show sonaron temas como “The Mountain” y “The Happy Dictator”, además de algunos de los hits más reconocidos de su trayectoria. El cierre llegó minutos antes de las 23, con “Feel Good Inc” y “Clint Eastwood”. La presentación contó con invitados especiales: Kara Jackson, Luisa Almaguer, De La Soul, Bootie Brown y los artistas argentinos Bizarrap y Trueno, quienes también formaron parte del último álbum del grupo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario