Chechu Bonelli reveló el particular método que usó para superar su separación de Darío Cvitanich

En ese contexto, la conductora tuvo un reconocimiento especial para su psicóloga, Vicky, a quien señaló como una de las personas que más la acompañó durante el período posterior a la separación. Bonelli destacó que la profesional estuvo disponible incluso durante los fines de semana, cuando ella atravesaba momentos particularmente complicados. "Mi psicóloga, Vicky, que le mando un beso también, fue un sostén muy grande el año pasado en un momento durísimo para mí. Y me atendía hasta los domingos", contó. La periodista explicó además que esos días podían resultarle especialmente difíciles y lo resumió con una frase que generó un momento distendido durante la conversación: "Viste que los domingos son medios depresivos, sobre todo en invierno".