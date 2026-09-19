Chechu Bonelli reveló el particular método que usó para superar su separación de Darío Cvitanich
La periodista habló sobre el proceso que atravesó después de ponerle punto final a su relación de 14 años con el exfutbolista y destacó el acompañamiento de su psicóloga durante una etapa que describió como especialmente difícil.
Chechu Bonelli volvió a referirse a su separación de Darío Cvitanich y contó detalles del proceso personal que atravesó después del final de una relación de 14 años. La conductora fue invitada a Otro Día Perdido, el programa de Mario Pergolini, donde habló sobre los cambios que experimentó durante el último tiempo y reconoció que recién hace poco pudo volver a sentirse orgullosa de sí misma. "Yo volví a sentirme muy orgullosa de mí hace poco tiempo", expresó durante la charla, una frase que llevó al conductor a preguntarle qué había hecho para conseguir recuperar esa sensación después de un período tan complejo.
La respuesta de Bonelli fue contundente y apuntó directamente al trabajo que realizó en terapia. "Mucha terapia", respondió cuando le preguntaron qué había sido determinante para atravesar ese momento. La periodista explicó que no se trató de un acompañamiento ocasional, sino de un proceso al que le dedicó una gran cantidad de tiempo y que, durante los momentos más difíciles, llegó a ocupar buena parte de su semana. "He llegado a ir cuatro veces por semana. Hasta los domingos", reveló, sorprendiendo por la frecuencia con la que asistía a las sesiones.
En ese contexto, la conductora tuvo un reconocimiento especial para su psicóloga, Vicky, a quien señaló como una de las personas que más la acompañó durante el período posterior a la separación. Bonelli destacó que la profesional estuvo disponible incluso durante los fines de semana, cuando ella atravesaba momentos particularmente complicados. "Mi psicóloga, Vicky, que le mando un beso también, fue un sostén muy grande el año pasado en un momento durísimo para mí. Y me atendía hasta los domingos", contó. La periodista explicó además que esos días podían resultarle especialmente difíciles y lo resumió con una frase que generó un momento distendido durante la conversación: "Viste que los domingos son medios depresivos, sobre todo en invierno".
A lo largo de la entrevista, Bonelli dejó en claro que la terapia tuvo un papel importante en un proceso que implicó revisar lo ocurrido y atravesar emociones que no siempre fueron sencillas de manejar. Con el paso del tiempo, sin embargo, considera que logró cerrar esa etapa y mirar su situación desde otro lugar. Cuando fue consultada sobre si todavía se encuentra atravesada por aquel momento, fue categórica: "No, eso ya está superado". Y agregó una reflexión sobre la manera en que entiende hoy todo lo que vivió: "Fue una etapa de mi vida. Por eso ahora estoy como estoy".
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