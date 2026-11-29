En la primera jornada del Primavera Sound en Buenos Aires 2026, este sábado 28 de noviembre en el Club Ciudad, Trueno subió al escenario junto a Gorillaz con una remera que llevaba estampada una frase "Pagando la deuda con cultura" que en redes sociales se interpretó como un mensaje al presidente Javier Milei.

La participación de Trueno se produjo en "The Manifesto", tema que comparte con la banda británica en el álbum The Mountain. Su aparición antecedió al cierre de Damon Albarn, quien culminó la noche con "Feel Good Inc." y "Clint Eastwood".

Varios posteos en redes sociales registraron la presencia de la remera con la consigna durante el cruce del rapero con Gorillaz. El episodio convirtió la primera noche del festival en un foco de atención mediática, con el gesto de Trueno y los cánticos del público como principales ejes de conversación en las redes. La combinación entre la música y el contenido político del mensaje generó un amplio debate entre los asistentes y los usuarios que siguieron el evento a través de las transmisiones y los videos difundidos.