Chechu Bonelli contó su verdad sobre la separación de Darío Cvitanich: "Yo fui dejada"
Después de meses de silencio, la modelo y periodista decidió hablar abiertamente del final de su historia con el exdelantero de Banfield, Boca y Racing.
Luego de varias semanas de rumores, Chechu Bonelli rompió el silencio y se refirió por primera vez a su separación de Darío Cvitanich. Lo hizo durante una charla distendida con Nati Jota y Grego Rossello en el stream de MasterChef Celebrity, donde confesó que el fin del vínculo no fue una decisión suya. La exconductora de SportsCenter se mostró conmovida, pero también aliviada de poder compartir lo que vivió en este tiempo.
“Nunca pensé que nuestra separación iba a tomar tanta trascendencia”, reconoció, sorprendida por la cantidad de titulares que generó la noticia. Según explicó, prefirió mantener un bajo perfil mientras procesaba la situación: “Yo traté siempre de llamarme al silencio. De hecho, hoy vi una frase que me encantó que dice: ‘el silencio a veces también es una respuesta’. Y creo que esta debe ser la primera vez que hablo de todo esto, porque antes empezaba a hablar y ya me largaba a llorar”.
Durante la entrevista, Bonelli profundizó sobre el costado emocional de su ruptura y cómo eso la hizo repensar su historia personal. “Siento, y lo tengo que seguir trabajando, que es como una mancha en mi historia. Porque vengo de una familia muy unida, a mis papás los separó la muerte básicamente. Entonces me costó aceptar que esto me pasara a mí”, expresó con total franqueza.
Grego Rossello intentó llevar tranquilidad recordándole que los vínculos afectivos hoy se viven de otra manera. “Lo que te pasó a vos es lo más normal del mundo. Hay un cambio generacional. Las parejas de antes duraban más, pero no siempre eran felices. No tenés que ir a limpiar algo que no hay que limpiar”, le señaló el conductor, intentando consolarla.
Fue entonces cuando Chechu lanzó una de las frases más fuertes de la charla: “No es lo mismo, y lo cuento sin ningún problema, dejar que ser dejado o dejada”. Ante la pregunta de Grego sobre su caso, respondió sin rodeos: “Yo fui dejada”. Con esa declaración, la modelo confirmó lo que muchos sospechaban desde hacía tiempo.
Con gran madurez, reconoció que, pese a presentir lo que se avecinaba, intentó sostener la relación hasta el último momento. “Lo venía viendo, pero siempre traté de pelearla. Una finge demencia, dice: ‘vamos a estar bien, vamos a estar bien’, y de repente…”, contó entre risas nerviosas.
Hoy, Bonelli asegura estar enfocada en su bienestar personal y en el crecimiento de sus hijas, a quienes considera su mayor fortaleza. “Estoy en un proceso de reconstrucción. Me miro al espejo y digo: ‘estoy orgullosa de vos’”, afirmó, dando cuenta de que, pese al dolor, logró encontrar un nuevo equilibrio en esta etapa de su vida.
