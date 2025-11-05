Chechu Bonelli contó su verdad sobre la separación de Darío Cvitanich: "Yo fui dejada"

Con gran madurez, reconoció que, pese a presentir lo que se avecinaba, intentó sostener la relación hasta el último momento. “Lo venía viendo, pero siempre traté de pelearla. Una finge demencia, dice: ‘vamos a estar bien, vamos a estar bien’, y de repente…”, contó entre risas nerviosas.

Hoy, Bonelli asegura estar enfocada en su bienestar personal y en el crecimiento de sus hijas, a quienes considera su mayor fortaleza. “Estoy en un proceso de reconstrucción. Me miro al espejo y digo: ‘estoy orgullosa de vos’”, afirmó, dando cuenta de que, pese al dolor, logró encontrar un nuevo equilibrio en esta etapa de su vida.