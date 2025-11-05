Lourdes de Bandana será querellante en la causa contra su expareja Leandro García Gómez
Así lo reveló su abogado Yamil Castro Bianchi, luego de que le dictarán prisión preventiva a su exnovio, quien la secuestró el pasado 23 de octubre.
La situación judicial de Leandro García Gómez, expareja de Lourdes Fernández de Bandana, se agravó tras ser formalmente procesado por la Justicia. Con la prisión preventiva en curso, la cantante decidió presentarse como querellante en la causa. El procesamiento surge de una investigación iniciada por la denuncia de su madre, Mabel, luego de que la artista fuera encontrada en una condición de vulnerabilidad en el departamento del imputado el pasado 23 de octubre.
Si bien, en un primer momento, la artista defendió al acusado, su abogado Yamil Castro Bianchi informó que ahora Lourdes ha decidido pararse en la vereda opuesta a su exnovio y será quien también impulse el proceso en su contra. Cabe señalar que ella ya lo había denunciado por violencia de género en 2022, algo que después echó para atrás.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario