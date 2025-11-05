Lourdes de Bandana será querellante en la causa contra su expareja Leandro García Gómez

La situación judicial de Leandro García Gómez, expareja de Lourdes Fernández de Bandana, se agravó tras ser formalmente procesado por la Justicia. Con la prisión preventiva en curso, la cantante decidió presentarse como querellante en la causa. El procesamiento surge de una investigación iniciada por la denuncia de su madre, Mabel, luego de que la artista fuera encontrada en una condición de vulnerabilidad en el departamento del imputado el pasado 23 de octubre.