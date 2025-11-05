Mario Pergolini vuelve definitivamente a Rock & Pop: en qué programa estará

Pergolini Rock Pop

Según confirmaron desde Rock & Pop, Pergolini estará al frente de la cuenta regresiva de las 40 canciones más votadas por los oyentes, en un formato que combina la música con su sello personal: ritmo, ironía, datos curiosos y una mirada crítica sobre el universo del rock. “Con su reconocida pasión por la música y una forma única de contarla, Pergolini imprime contexto, historias y sorpresas detrás de cada hit, hasta descubrir qué tema llega al número uno”, explicó la radio en un comunicado oficial.