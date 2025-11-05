Mario Pergolini vuelve definitivamente a Rock & Pop: en qué programa estará
Tras una participación especial por los 40 años de la emisora, el conductor retomará de forma estable el clásico “Ranking Rock & Pop”.
La radio vuelve a tener una de sus voces más emblemáticas. Mario Pergolini, figura histórica del éter argentino, regresó a Rock & Pop y lo hará de manera estable todos los domingos. Lo que comenzó como una participación especial por los 40 años de la emisora terminó convirtiéndose en una vuelta definitiva al aire que lo consagró.
El conductor había sido invitado el último fin de semana para liderar una edición aniversario del clásico Ranking Rock & Pop, pero la repercusión fue tal que la emisora decidió extenderle la propuesta. Desde ahora, Pergolini tomará las riendas del programa cada domingo a partir de las 10 de la mañana, en la FM 95.9.
Según confirmaron desde Rock & Pop, Pergolini estará al frente de la cuenta regresiva de las 40 canciones más votadas por los oyentes, en un formato que combina la música con su sello personal: ritmo, ironía, datos curiosos y una mirada crítica sobre el universo del rock. “Con su reconocida pasión por la música y una forma única de contarla, Pergolini imprime contexto, historias y sorpresas detrás de cada hit, hasta descubrir qué tema llega al número uno”, explicó la radio en un comunicado oficial.
El regreso ocurre en el marco de los festejos por las cuatro décadas de la emisora, que marcó un antes y un después en la radiofonía argentina y fue la cuna de programas legendarios como "Cuál Es?" y "Malas Compañías".
Pergolini no pisaba Rock & Pop desde hacía 14 años, y su retorno llega en paralelo con su vuelta a la televisión, lo que reavivó el entusiasmo de su público más fiel. La participación que comenzó como un homenaje terminó siendo un nuevo capítulo en su historia con la radio que lo vio crecer. Y todo indica que, esta vez, Mario Pergolini volvió para quedarse.
