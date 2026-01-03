¿Chechu Bonelli y Facundo Pieres a los besos en Punta del Este?: la foto
Yanina Latorre difundió una postal desde la costa uruguaya y acompañó la escena con un mensaje explosivo que encendió las redes.
Punta del Este volvió a transformarse, una vez más, en el escenario predilecto de encuentros inesperados, rumores de verano y versiones de romances que sacuden al mundo del espectáculo. En esta oportunidad, los nombres que quedaron en el centro de la escena son los de Chechu Bonelli y Facundo Pieres, quienes, según trascendió en las últimas horas, habrían sido vistos en una situación muy cercana en plena playa, lo que disparó todo tipo de especulaciones.
La encargada de instalar el tema fue Yanina Latorre, que desde su cuenta de Instagram compartió una imagen tomada en una playa uruguaya. En la foto se puede ver al reconocido polista Facundo Pieres mostrándole algo en su teléfono celular a Chechu Bonelli, que aparece sentada de manera distendida en una reposera, frente al mar, en una escena que, a simple vista, parecía una postal veraniega más entre amigos.
Sin embargo, el verdadero impacto llegó con el texto que acompañó la imagen. “Pieres (ex de Zaira Nara) y Chechu Bonelli ayer en la playa. Me cuentan que los vieron dándose un beso”, escribió Yanina Latorre sobre la foto, una frase que no tardó en viralizarse y que encendió las alarmas sobre un posible romance entre ambos, generando un fuerte revuelo en redes sociales y en los medios.
Lejos de dar por cerrado el tema, la panelista redobló la apuesta en otra historia de Instagram, donde aportó más detalles y lanzó un comentario sin ningún tipo de filtro. “Después hablan de Mauro, la China y Wanda. Todo es igual, no importa la clase social. A Pieres le jode que Zaira esté con Robert (Strom) y él va y ronda a Chechu. Él juega al pádel con Darío (Cvitanich). Igual creo que a Darío le chupa un huevo”, escribió Yanina, sumando contexto, nombres y una mirada picante que volvió a poner a Punta del Este como epicentro de los rumores más comentados del verano.
