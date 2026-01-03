¿Chechu Bonelli y Facundo Pieres a los besos en Punta del Este?: la foto

Lejos de dar por cerrado el tema, la panelista redobló la apuesta en otra historia de Instagram, donde aportó más detalles y lanzó un comentario sin ningún tipo de filtro. “Después hablan de Mauro, la China y Wanda. Todo es igual, no importa la clase social. A Pieres le jode que Zaira esté con Robert (Strom) y él va y ronda a Chechu. Él juega al pádel con Darío (Cvitanich). Igual creo que a Darío le chupa un huevo”, escribió Yanina, sumando contexto, nombres y una mirada picante que volvió a poner a Punta del Este como epicentro de los rumores más comentados del verano.