Netflix: la serie dramática y policial que está basada en hechos reales
Dirigida por Neil Forsyth, esta producción tiene seis episodios y se posiciona como uno de los éxitos del 2026 en la plataforma. Descubrí de qué trata.
En los últimos años, las plataformas de streaming comenzaron a apostar cada vez más por las series policiales inspirados en hechos reales. Gracias a sus historias cargadas de tensión, drama y giros inesperados, este tipo de producciones se transformó en una de las opciones favoritas de los usuarios dentro de catálogos como Netflix.
Dentro de esa tendencia aparece Leyendas, la nueva serie creada y dirigida por Neil Forsyth que llegó a la plataforma el pasado jueves. Inspirada en una historia real, la producción cuenta con apenas seis capítulos y sigue a un grupo de agentes infiltrados que intentan desmantelar peligrosas organizaciones vinculadas al narcotráfico en Gran Bretaña.
De qué trata Leyendas
La serie Leyendas sigue a un grupo de empleados del Estado que, en plena expansión del narcotráfico en Reino Unido durante los años 90, deben infiltrarse en organizaciones criminales para frenar el avance de la heroína.
Basada en hechos reales, la producción presenta a Tom Burke (Guy Stanton) y Steve Coogan (Don) como actores principales y combina operaciones encubiertas, tensión constante y el peligro de llevar una doble vida frente a peligrosos delincuentes.
Reparto de Leyendas
Si bien llegó hace muy pocos días al extenso y competitivo catálogo de Netflix, esta producción asoma como uno de los grandes éxitos del 2026 no solo por su atrapante historia, sino también por el gran elenco que presenta. Estos son los protagonistas de Leyendas:
- Tom Burke como Guy Stanton
- Steve Coogan como Don
- Tom Hughes
- Aml Ameen
- Jasmine Blackborow
- Hayley Squires
- Douglas Hodge
- Johnny Harris
- Alex Jennings
- Con O'Neill
- Gerald Kyd
- Charlotte Ritchie
Tráiler de Leyendas
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