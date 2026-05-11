El anillo de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel que revolucionó las redes y alimenta rumores

La publicación realizada por el futbolista no solo incluyó la imagen del anillo. También estuvo acompañada por mensajes románticos que reforzaron todavía más las versiones de compromiso. En los comentarios, Martina escribió: “Te amo con mi vida entera”, mientras que De Paul respondió con una dedicatoria igual de afectuosa: “Te amo, Titi. Rodri”.

Las demostraciones públicas de cariño generaron una reacción inmediata entre sus seguidores, que inundaron las redes sociales con mensajes celebrando el presente de la pareja y destacando el supuesto compromiso. Las versiones sobre un posible casamiento vienen circulando desde hace más de un año, aunque hasta ahora nunca habían existido señales tan contundentes. En otras oportunidades, las especulaciones nacían a partir de fotos tomadas por terceros o imágenes captadas casualmente.

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Esta vez, en cambio, fue el propio De Paul quien eligió mostrar el anillo de manera explícita. De acuerdo con distintas versiones del mundo del espectáculo, la boda podría realizarse hacia fines de 2026, aprovechando el receso del fútbol europeo. Incluso trascendió que la fecha original habría sufrido modificaciones y que actualmente se analiza una celebración entre el 20 y el 28 de diciembre.

El lugar elegido sería Dock Haras, en Exaltación de la Cruz, un espacio muy utilizado por celebridades argentinas para eventos de gran magnitud. Allí ya celebraron sus casamientos parejas reconocidas como Oriana Sabatini y Paulo Dybala, además de Stefi Roitman y Ricky Montaner.

La expectativa alrededor de la ceremonia también crece por la posible lista de invitados. Según trascendió en programas de espectáculos, podrían asistir figuras internacionales tanto del mundo de la música como del fútbol. Entre los nombres mencionados aparecen Lionel Messi, Alejandro Sanz, Ricky Martin y Chris Martin, lo que convertiría al evento en una de las celebraciones más importantes del año.