El anillo de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel que revolucionó las redes y alimenta rumores
El futbolista publicó una imagen donde la cantante aparece luciendo una impactante joya y los mensajes románticos entre ambos terminaron de disparar las especulaciones.
Rodrigo de Paul y Tini Stoessel volvieron a convertirse en el centro de atención del mundo del espectáculo después de una publicación que generó un verdadero revuelo en las redes sociales. El futbolista compartió una serie de imágenes junto a la cantante y una de las fotos en particular desató todo tipo de especulaciones: en la mano de la artista apareció un llamativo anillo que muchos interpretaron como una señal definitiva de compromiso.
La imagen rápidamente se viralizó y alimentó los rumores que desde hace tiempo rodean a la pareja. La joya, de gran tamaño y con un diseño muy llamativo, fue observada al detalle por los seguidores de ambos, que comenzaron a hablar inmediatamente de una posible boda.
Según pudo verse en la publicación, el anillo tendría detalles en oro amarillo y un importante diamante central acompañado de pequeñas piedras que forman una figura similar a una estrella o una cruz. La elección de mostrarlo de manera tan visible no pasó inadvertida y fue interpretada como una confirmación indirecta del gran momento sentimental que atraviesan.
Durante mucho tiempo, tanto Tini como De Paul eligieron mantener un perfil bajo respecto a su relación, especialmente después de atravesar etapas marcadas por rumores, reconciliaciones y exposición mediática permanente. Sin embargo, esta vez la pareja decidió dar señales mucho más claras y públicas sobre el vínculo que los une.
La publicación realizada por el futbolista no solo incluyó la imagen del anillo. También estuvo acompañada por mensajes románticos que reforzaron todavía más las versiones de compromiso. En los comentarios, Martina escribió: “Te amo con mi vida entera”, mientras que De Paul respondió con una dedicatoria igual de afectuosa: “Te amo, Titi. Rodri”.
Las demostraciones públicas de cariño generaron una reacción inmediata entre sus seguidores, que inundaron las redes sociales con mensajes celebrando el presente de la pareja y destacando el supuesto compromiso. Las versiones sobre un posible casamiento vienen circulando desde hace más de un año, aunque hasta ahora nunca habían existido señales tan contundentes. En otras oportunidades, las especulaciones nacían a partir de fotos tomadas por terceros o imágenes captadas casualmente.
Esta vez, en cambio, fue el propio De Paul quien eligió mostrar el anillo de manera explícita. De acuerdo con distintas versiones del mundo del espectáculo, la boda podría realizarse hacia fines de 2026, aprovechando el receso del fútbol europeo. Incluso trascendió que la fecha original habría sufrido modificaciones y que actualmente se analiza una celebración entre el 20 y el 28 de diciembre.
El lugar elegido sería Dock Haras, en Exaltación de la Cruz, un espacio muy utilizado por celebridades argentinas para eventos de gran magnitud. Allí ya celebraron sus casamientos parejas reconocidas como Oriana Sabatini y Paulo Dybala, además de Stefi Roitman y Ricky Montaner.
La expectativa alrededor de la ceremonia también crece por la posible lista de invitados. Según trascendió en programas de espectáculos, podrían asistir figuras internacionales tanto del mundo de la música como del fútbol. Entre los nombres mencionados aparecen Lionel Messi, Alejandro Sanz, Ricky Martin y Chris Martin, lo que convertiría al evento en una de las celebraciones más importantes del año.
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