Chiche Gelblung destrozó a Norman Briski por su discurso en los Martín Fierro de Cine

"Ojo con lo que digo, hoy me puse mucha colonia encima: neo colonia. La IA, la inteligencia artificial me dijo: 'agradecé este homenaje, no seas así'. Primero los compas, que también merecían este galardón. La ficción es una radiografía de la realidad. Nos están afanando la ficción, está en la (Casa) Rosada la ficción. La IA, la industria argentina podría ser también, me dice que hable sobre los entornos, lo que pasa en el mundo", expresó Briski ante la mirada de los presentes.