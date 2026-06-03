Noche caliente en Gran Hermano: la clase de besos que encendió la casa

La secuencia se repitió en más de una oportunidad y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche. Sin embargo, quien pareció no disfrutar demasiado de la situación fue Luana.

La jugadora, que en distintas ocasiones manifestó sentir algo especial por Zunino, observó todo desde cerca y las cámaras captaron varios gestos que reflejaban cierta incomodidad. Sus expresiones no pasaron desapercibidas para los espectadores, que rápidamente reaccionaron en redes sociales y comenzaron a debatir sobre sus sentimientos hacia el participante.

Entre risas, actuaciones improvisadas y momentos inesperados, la casa volvió a regalar una escena que promete seguir dando que hablar durante los próximos días.