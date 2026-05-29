Chiche Gelblung sigue internado y crece la preocupación por su estado de salud

Pese a este escenario, algunas señales resultaron alentadoras. El periodista Pablo Montagna indicó que el conductor logró superar el cuadro febril que presentaba, aunque continúa bajo cuidados intensivos y monitoreo permanente.

chiche Gelblung Chiche Gelblung.

El origen de la internación

El cuadro comenzó el pasado 18 de mayo, cuando Chiche sufrió una fuerte descompensación en su hogar y debió ser trasladado de urgencia para recibir atención médica.

Tras realizarle diversos estudios, los profesionales detectaron una trombosis en uno de sus tobillos. La presencia de un coágulo sanguíneo generó complicaciones cardiovasculares que obligaron a una rápida intervención para evitar mayores riesgos.

Como parte del tratamiento, los médicos decidieron colocarle un nuevo stent con el objetivo de estabilizar su situación cardíaca. El periodista ya contaba con otros dos dispositivos similares colocados previamente.

La salud de Gelblung venía siendo motivo de seguimiento durante los últimos meses debido a antecedentes relacionados con problemas cardíacos y renales, por los cuales ya había requerido atención médica en otras oportunidades.

Mientras tanto, la familia eligió mantener un perfil bajo y preservar la intimidad del conductor durante este proceso. Por esa razón, gran parte de la información que circula sobre su evolución surge a través de versiones periodísticas y fuentes cercanas al ámbito televisivo, ya que hasta el momento no se difundió un parte médico oficial sobre su estado actual.