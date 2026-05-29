Chiche Gelblung sigue internado y crece la preocupación por su estado de salud
El periodista Samuel Gelblung continúa en terapia intensiva mientras los médicos siguen de cerca su evolución. Los detalles en la nota
La evolución de Chiche Gelblung mantiene en vilo al ambiente periodístico y televisivo. A más de dos semanas de su ingreso al Sanatorio Mater Dei, el conductor continúa internado en terapia intensiva mientras los médicos siguen atentamente cada aspecto de su recuperación.
De hecho, en las últimas jornadas trascendieron nuevos datos sobre su estado de salud que generaron inquietud.
Según se informó en distintos programas de televisión, el periodista estaría enfrentando complicaciones derivadas de una presunta infección contraída durante su estadía en el centro médico, un cuadro que habría impactado en su evolución clínica.
A su vez, la función renal del conductor es otro de los temas que concentra la atención de los especialistas. Durante una emisión de Intrusos, Alejandro Guatti señaló que “además se habla de una falla renal que es lo que más preocupa a los médicos”, reflejando la preocupación existente en torno a este aspecto.
Por otro lado, también se conoció que Gelblung presentaría una afección en uno de los dedos de un pie. Según comentó Marcela Baños, la situación se habría agravado durante la internación y podría requerir una cirugía una vez que sus parámetros médicos se encuentren estabilizados.
Pese a este escenario, algunas señales resultaron alentadoras. El periodista Pablo Montagna indicó que el conductor logró superar el cuadro febril que presentaba, aunque continúa bajo cuidados intensivos y monitoreo permanente.
El origen de la internación
El cuadro comenzó el pasado 18 de mayo, cuando Chiche sufrió una fuerte descompensación en su hogar y debió ser trasladado de urgencia para recibir atención médica.
Tras realizarle diversos estudios, los profesionales detectaron una trombosis en uno de sus tobillos. La presencia de un coágulo sanguíneo generó complicaciones cardiovasculares que obligaron a una rápida intervención para evitar mayores riesgos.
Como parte del tratamiento, los médicos decidieron colocarle un nuevo stent con el objetivo de estabilizar su situación cardíaca. El periodista ya contaba con otros dos dispositivos similares colocados previamente.
La salud de Gelblung venía siendo motivo de seguimiento durante los últimos meses debido a antecedentes relacionados con problemas cardíacos y renales, por los cuales ya había requerido atención médica en otras oportunidades.
Mientras tanto, la familia eligió mantener un perfil bajo y preservar la intimidad del conductor durante este proceso. Por esa razón, gran parte de la información que circula sobre su evolución surge a través de versiones periodísticas y fuentes cercanas al ámbito televisivo, ya que hasta el momento no se difundió un parte médico oficial sobre su estado actual.
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