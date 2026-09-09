Chiche Gelblung y su confesión más insólita: dejó su casa a los 14 y frenó dos aviones

“Yo vengo de una familia en la que mi papá era comunista, mi madre no era muy religiosa pero sí tenía mucha influencia y mi hermano se puso de novio con una católica, y en ese entonces eso era una tragedia”, contó.

La presencia de su abuela materna terminó profundizando las discusiones. Según recordó Gelblung, ella visitaba a su padre y le atribuía responsabilidad por la relación de su hijo. “Y se hizo imposible la vida porque venía mi abuela materna, que era la religiosa, y le decía a mi papá ‘por tu culpa tu hijo se metió con una católica’”, explicó.

El periodista reconoció que la situación había llegado a un límite para él: “Yo no podía seguir, o me tenía que matar”. Después de abandonar su hogar, pasó varios años sin ver a su padre. El reencuentro ocurrió cuando tenía 24 años, luego de que su padre atravesara un serio problema de salud. “Volví a ver a mi papá a los 24 años, cuando tuvo un problema de salud serio y fui a verlo. Pensé que se moría pero estuvo bárbaro”, recordó.

La increíble confesión: dos aviones detenidos por amenazas de bomba

Pero la historia que terminó generando mayor sorpresa en el estudio fue otra. En medio de la conversación, contó que durante los años 70 había realizado amenazas de bomba que provocaron que dos aviones fueran detenidos. “No fui yo, pero sí, hice una amenaza de bomba. Fueron dos veces desde afuera del avión”, explicó, mientras Kusnetzoff reaccionaba entre la sorpresa y la risa.

Uno de esos episodios tuvo como protagonista a Brian Crozier, un periodista y analista británico que había visitado la Argentina. Gelblung quería conseguir una entrevista con él, pero al llegar a la redacción descubrió que no tenían ninguna pautada. “Llego a la redacción, pregunto si teníamos una entrevista con él, que era título de La Nación, de Clarín y de todos. No teníamos un carajo. ‘Búsquenlo que lo necesito’”, recordó.

La situación se complicó cuando le informaron que Crozier estaba a punto de abandonar el país. Entonces apareció la insólita solución: “Llamaron. ‘Bomba en el avión de British Airways’”. El avión fue detenido y los pasajeros debieron bajar. De esa manera, según el relato del propio Chiche, los cronistas pudieron llegar hasta Crozier y obtener la entrevista que buscaba. La reacción de Kusnetzoff fue inmediata: “Es un desastre lo que me estás contando”.

La otra amenaza fue por amor

Sin embargo, aseguró que aquella no había sido la única vez. La segunda amenaza tuvo una motivación completamente distinta y, según él, mucho más romántica. “Otra fue por amor. Estaba muy enamorado de una chica que se estaba yendo”, contó.

El periodista había preparado una declaración para despedirla: quería entregarle flores, champagne y hacerle una propuesta especial antes de que partiera. El problema era que el avión estaba a punto de despegar. “Tenía planeado toda una declaración fuera del avión, le tenía que regalar flores, champagne y todo eso, pero el avión se estaba yendo. Lo paramos. Así pudo llegar el cadete con las flores”, relató.

Lejos de mostrarse arrepentido por aquellas acciones, terminó la historia con una frase contundente: “No me arrepiento”. Incluso encontró una particular justificación para explicar lo ocurrido: “Era rutina. Es culpa de los aviones que salen a destiempo”. El periodista aclaró, además, que se trataba de episodios ocurridos décadas atrás y marcó una diferencia con el presente: “Hoy te descubren”.