"Nunca dejes que la realidad te arruine una buena nota", la polémica frase atribuida a Chiche Gelblung
Mito o realidad, la máxima constituyó una marca registrada de su estilo periodístico.
"Nunca dejes que la realidad te arruine una buena nota" es una de las frases más célebres y polémicas del periodismo argentino atribuida a Chiche Gelblung, quien falleció este miércoles a los 82 años en el Sanatorio de Los Arcos.
Aquella máxima sintetiza el estilo disruptivo, provocador y volcado al impacto que Gelblung imprimió en las redacciones gráficas y en la televisión argentina durante más de cinco décadas.
El presunto origen que la polémica frase atribuida a Chiche Gelblung
Alguna vez, Chiche explicó el sentido de esa frase mediante una insólita anécdota de sus años de juventud.
Fue cuando viajó al Atolón de Mururoa, en el océano Pacífico, para cubrir los efectos de una prueba nuclear francesa que presuntamente había matado a miles de peces.
Debido a las mareas, Gelblung llegó tarde al lugar y la playa estaba completamente limpia de animales, por lo que fiel a su instinto de generar una imagen de alto impacto visual, decidió ir a un mercado local, comprar pescados frescos, esparcirlos por la arena y sacar la foto que ilustraría la nota de portada
Aunque la frase a menudo se cita con cierta ironía o crítica ética respecto a los límites de la manipulación periodística, Gelblung la defendía como un recurso de reconstrucción y de intuición para capturar el interés del público. Bajo este mismo enfoque, construyó hitos de la cultura popular en la gráfica (como la revista Gente) y en la televisión de los años 90 con su programa Memoria, donde montó desde cámaras ocultas hasta la recordada simulación de una "autopsia a un extraterrestre”.
Murió Samuel "Chiche" Gelblung, emblemático periodista y fundador de minutouno.com
El emblemático periodista y fundador de Minutouno.com, Samuel "Chiche" Gelblung, falleció este miércoles a los 82 años tras permanecer internado en cuidados intensivos en el Sanatorio de Los Arcos.
Gelblung fue uno de los periodistas, conductores y productores más emblemáticos de la radio y televisión argentina, reconocido por su estilo incisivo y su instinto de reportero. A lo largo de su exitosa e intensa carrera, cubrió múltiples conflictos bélicos -incluida la guerra Rusia-Ucrania- haciendo historia en los medios del país.
Comenzó como fotógrafo y corresponsal de guerra. Fue una pieza clave en la renovación de la prensa gráfica y, más adelante, un pionero en introducir el formato de investigación e impacto en la televisión argentina. Chiche creó ciclos icónicos como Memoria, que se emitió por más de 10 años, y últimamente era una de las figuras principales de Crónica TV. Además, Gelblung fundó Minutouno.com en 2006, dirigiendo el portal hasta su venta al Grupo Indalo en 2011.
Samuel "Chiche" Gelblung y una trayectoria periodística brillante
Samuel "Chiche" Gelblung comenzó a trabajar antes de cumplir los 20 años en la Editorial Atlántida, donde llegó a convertirse en Director General de la Revista Gente entre 1976 y 1981, llevándola a sus picos más altos de ventas. También fue corresponsal de guerra cubriendo conflictos armados de enorme relevancia internacional como la Guerra de Vietnam y la Guerra de Camboya.
Además, estuvo al frente de diferentes revistas en Editorial Perfil a comienzos de los años 80 y asumió la dirección del diario Córdoba en los 90. Más tarde, aportó columnas y notas de tapa clave en el diario Ámbito Financiero, mientras que en televisión debutó formalmente en 1994 con su recordado programa "Memoria".
El envío redefinió el periodismo de investigación y actualidad en la pantalla chica argentina, utilizando recursos inéditos para la época como el detector de mentiras o recreaciones de alto impacto mediático como la recordada autopsia a un extraterrestre.
Chiche también condujo 70 20 Hoy, un ciclo enfocado en informes periodísticos profundos, historias urbanas y primicias de espectáculos y política, transmitido en canales como El Trece, Canal 9 y América. Además, fue el conductor principal de Crónica HD, donde su estilo frontal y directo se ensambló perfectamente con la histórica identidad del canal.
En radio, Chiche condujo La Supermañana por Radio Libertad a partir de 1993, un formato muy exitoso de debate, humor y actualidad. A partir de 1998, encabezó con amplio liderazgo de audiencia su programa "Edición Chiche" por Radio 10, para luego trasladar su estilo a emisoras líderes como Radio Mitre, Radio Rivadavia y Radio Del Plata.
Considerado un pionero digital, fue un adelantado a las tendencias informativas en internet al fundar y dirigir Minutouno.com, el primer diario pensado exclusivamente para la web en el país. Posteriormente creó el portal de actualidad Infoveloz. A lo largo de su carrera, cosechó más de diez premios Martín Fierro, incluyendo el prestigioso Martín Fierro de Oro de Cable, además de distinciones a la trayectoria otorgadas por entidades de prestigio como la Fundación Konex.
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