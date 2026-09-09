"Nunca dejes que la realidad te arruine una buena nota", la polémica frase atribuida a Chiche Gelblung

Aunque la frase a menudo se cita con cierta ironía o crítica ética respecto a los límites de la manipulación periodística, Gelblung la defendía como un recurso de reconstrucción y de intuición para capturar el interés del público. Bajo este mismo enfoque, construyó hitos de la cultura popular en la gráfica (como la revista Gente) y en la televisión de los años 90 con su programa Memoria, donde montó desde cámaras ocultas hasta la recordada simulación de una "autopsia a un extraterrestre”.

Murió Samuel "Chiche" Gelblung, emblemático periodista y fundador de minutouno.com

El emblemático periodista y fundador de Minutouno.com, Samuel "Chiche" Gelblung, falleció este miércoles a los 82 años tras permanecer internado en cuidados intensivos en el Sanatorio de Los Arcos.

Gelblung fue uno de los periodistas, conductores y productores más emblemáticos de la radio y televisión argentina, reconocido por su estilo incisivo y su instinto de reportero. A lo largo de su exitosa e intensa carrera, cubrió múltiples conflictos bélicos -incluida la guerra Rusia-Ucrania- haciendo historia en los medios del país.

Comenzó como fotógrafo y corresponsal de guerra. Fue una pieza clave en la renovación de la prensa gráfica y, más adelante, un pionero en introducir el formato de investigación e impacto en la televisión argentina. Chiche creó ciclos icónicos como Memoria, que se emitió por más de 10 años, y últimamente era una de las figuras principales de Crónica TV. Además, Gelblung fundó Minutouno.com en 2006, dirigiendo el portal hasta su venta al Grupo Indalo en 2011.

Samuel "Chiche" Gelblung y una trayectoria periodística brillante

Samuel "Chiche" Gelblung comenzó a trabajar antes de cumplir los 20 años en la Editorial Atlántida, donde llegó a convertirse en Director General de la Revista Gente entre 1976 y 1981, llevándola a sus picos más altos de ventas. También fue corresponsal de guerra cubriendo conflictos armados de enorme relevancia internacional como la Guerra de Vietnam y la Guerra de Camboya.

Además, estuvo al frente de diferentes revistas en Editorial Perfil a comienzos de los años 80 y asumió la dirección del diario Córdoba en los 90. Más tarde, aportó columnas y notas de tapa clave en el diario Ámbito Financiero, mientras que en televisión debutó formalmente en 1994 con su recordado programa "Memoria".

El envío redefinió el periodismo de investigación y actualidad en la pantalla chica argentina, utilizando recursos inéditos para la época como el detector de mentiras o recreaciones de alto impacto mediático como la recordada autopsia a un extraterrestre.

Chiche también condujo 70 20 Hoy, un ciclo enfocado en informes periodísticos profundos, historias urbanas y primicias de espectáculos y política, transmitido en canales como El Trece, Canal 9 y América. Además, fue el conductor principal de Crónica HD, donde su estilo frontal y directo se ensambló perfectamente con la histórica identidad del canal.

En radio, Chiche condujo La Supermañana por Radio Libertad a partir de 1993, un formato muy exitoso de debate, humor y actualidad. A partir de 1998, encabezó con amplio liderazgo de audiencia su programa "Edición Chiche" por Radio 10, para luego trasladar su estilo a emisoras líderes como Radio Mitre, Radio Rivadavia y Radio Del Plata.

Considerado un pionero digital, fue un adelantado a las tendencias informativas en internet al fundar y dirigir Minutouno.com, el primer diario pensado exclusivamente para la web en el país. Posteriormente creó el portal de actualidad Infoveloz. A lo largo de su carrera, cosechó más de diez premios Martín Fierro, incluyendo el prestigioso Martín Fierro de Oro de Cable, además de distinciones a la trayectoria otorgadas por entidades de prestigio como la Fundación Konex.